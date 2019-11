Nach einem tödlichen Streit unter Nachbarn in Mühldorf am Inn sitzt der Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Ein Ermittlungsrichter habe gegen den 46-Jährigen Haftbefehl erlassen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Mann soll seinen Nachbarn in dessen Wohnhaus mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt haben. Der 57-Jährige starb wenig später in einem Krankenhaus. Der 46-Jährige hat sich den Angaben nach am Tatort widerstandslos festnehmen lassen. Warum die Auseinandersetzung am späten Dienstagabend eskalierte, war zunächst unklar.