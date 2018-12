13. Dezember 2018, 18:55 Uhr Motten Durch Buttersäure verletzt

Beim Austritt von Buttersäure in einem Privathaus im Landkreis Bad Kissingen sind sechs Menschen verletzt worden. Die genauen Umstände, die zum Austritt der Säure in Motten führten, sind noch unklar, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Zwei Erwachsene und vier Kinder haben durch die Freisetzung der Säure Atemwegsreizungen bekommen und wurden mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Weitere Angaben zu den Verletzten konnte die Polizei nicht machen.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen noch.