Von Benedikt Warmbrunn

Die E-Mails sind gehalten in einem vertrauten, vertrauensvollen Tonfall. "Jacqu", schreibt der Staatsanwalt. "Wolfgang", antwortet die Vorsitzende Richterin. Man kennt sich, man duzt sich, das ist sogar an deutschen Gerichten erlaubt, wo sonst ein sehr förmlicher Umgang gepflegt wird. Doch ob das, was in den E-Mails besprochen wird, auch in Ordnung war, darum geht es in dieser Woche am Landgericht Traunstein nach einem Befangenheitsantrag der Verteidigung gegen die drei Richter der 2. Jugendkammer.