Ein 29-jähriger Mann ist wegen des Mordes an seiner Mitbewohnerin in einer Flüchtlingsunterkunft zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Dem Landgericht München II zufolge soll der Mann die 21-Jährige mindestens viermal mit einem Handbeil auf den Schädel geschlagen haben. "Wenn man mit einem Beil wuchtig schlägt, ist ein Tötungsvorsatz vorhanden", begründete das Gericht das Urteil am Dienstag.