Der Mordfall Hanna Wörndl muss neu verhandelt werden. Im März 2024 hatte das Landgericht Traunstein den damals 22 Jahre alten Sebastian T. wegen Mordes zu neun Jahren Haft verurteilt. Die 2. Jugendkammer sah es als erwiesen an, dass der junge Mann die Medizinstudentin am 3. Oktober 2022 auf ihrem Heimweg durch Aschau von hinten attackiert, bewusstlos geschlagen und dann in den Bärbach geworfen hatte. Dieses Urteil hat nun der Bundesgerichtshof (BGH) aufgehoben und den Fall an eine andere Jugendkammer des Landgerichts Traunstein zurückverwiesen.

Der 1. Strafsenat des BGH bezieht sich in seinem Beschluss vor allem auf einen abgelehnten Befangenheitsantrag gegen die Vorsitzende Richterin Jacqueline Aßbichler. Diese hatte Anfang Januar 2024 in einer Mail an den Staatsanwalt geschrieben, dass sie davon ausgehe, dass Sebastian T. wegen gefährlicher Körperverletzung in Tatmehrheit mit Mord verurteilt werde. Sebastian T. und auch dessen Verteidiger waren über diesen Mail-Austausch zunächst nicht informiert. Verteidigerin Regina Rick fand die Mail nur zufällig in einem Nebenordner der Akte. Der Strafsenat schreibt in seinem Beschluss: Dieser Vorgang sei geeignet, „Misstrauen gegen die Unparteilichkeit der Vorsitzenden zu rechtfertigen“. Sie hätte an dem Urteil nicht mehr „mitwirken“ dürfen.

Wann ein neues Verfahren startet, steht noch nicht fest.