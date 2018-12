6. Dezember 2018, 18:54 Uhr Möttingen Scheunentor fällt auf Frau

In Nordschwaben ist ein 350 Kilo schweres Scheunentor während der Montage auf eine Frau gefallen. Die Besitzerin der Scheune und ihr Lebenspartner hatten in Möttingen (Landkreis Donau-Ries) beim Einbau des Tores geholfen. Als das Bauteil ausgerichtet war, kippte es um und begrub die 51-Jährige unter sich. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde die nicht mehr ansprechbare Bauherrin in ein Klinikum geflogen. Dort gaben die Notärzte Entwarnung: Die Frau hatte nur stärkere Prellungen.