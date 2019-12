Während seine Eltern noch seelenruhig schliefen, hat ein Fünfjähriger im Morgengrauen den Schlüssel des Familienautos stibitzt und sich hinter das Steuer gesetzt. "Ob er den Motor letztlich zum Laufen brachte, ist nicht bekannt", teilte die Polizei am Montag mit. Auf jeden Fall machte sich der Wagen am Sonntagmorgen auf einer leicht abschüssigen Straße in Mömbris (Landkreis Aschaffenburg) selbständig, rollte über eine andere Straße und prallte mit der Front gegen einen Kabelverteilerschrank und einen Jägerzaun. Ein Nachbar hörte den Unfall und fand den Jungen mit dem Schlüssel in der Hand vor dem Anwesen der Familie. Der Bub war unverletzt geblieben. Der Sachschaden beträgt knapp 6000 Euro.