14. September 2018, 18:57 Uhr Mitwitz Milchlaster kracht in Bus

Mit einem Milchlaster ist in Oberfranken ein Mann in einen Linienbus gekracht. Er wurde dabei schwer verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Fahrer des Busses und der einzige Fahrgast wurden leicht verletzt. Der Busfahrer hatte auf der Staatsstraße bei Mitwitz (Landkreis Kronach) abgebremst, um abbiegen zu können, als es zum Aufprall kam. Der Fahrer des Milchlasters wurde im Führerhaus eingeklemmt und konnte erst nach etwa eineinhalb Stunden befreit werden. Der 45-Jährige wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen.