Historienspiel Mittenwald beendet das Mittelalter und startet 2026 in die frühe Neuzeit 28. Juli 2025, 10:12 Uhr | Lesezeit: 2 Min.

Die Mitwirkenden am Bozner Markt in Mittenwald sollen sich möglichst authentisch gewanden. (Foto: Peter Lehner/Mauritius)

In Mittenwald an der oberen Isar gibt es im kommenden Jahr wieder einen „Bozner Markt“. Weil das Spektakel historische Wurzeln hat, wollen die Mittenwalder an ihren Ständen und Buden keine Ritter, Zauberer und sonstigen Fantasy-Figuren mehr sehen.

Von Matthias Köpf, Mittenwald

