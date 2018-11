4. November 2018, 18:50 Uhr Mitten in Bayern Der geläuterte Hubert(us)

Bald wird er stellvertretender Ministerpräsident sein. Aber gratulieren kann man Hubert Aiwanger schon jetzt: zum Namenstag, der war am Samstag. Was der Politiker Hubert und der Heilige Hubertus gemeinsam haben und was sie trennt

Kolumne von Katja Auer

Bevor Hubert Aiwanger bald stellvertretender Ministerpräsident und Minister wird, sei ihm aus einem anderen Grunde gratuliert. Zum Namenstag nämlich, der war am Samstag. Der Gedenktag des heiligen Hubertus, Patron der Jäger, Förster und Schützenvereine. Besser hätte es Aiwanger kaum erwischen können als katholischer Niederbayer, sind doch der Wald und die Jagd neben der Politik die wohl einzigen Passionen dieses Mannes, falls man das so nennen mag, wenn einer gerne auf dem Hochstand sitzt und über Politik nachdenkt.

Die Legende vom ...