5. März 2019, 18:30 Uhr Mitten in Nürnberg Findige Franken

In der heimlichen fränkischen Hauptstadt lief ein Jahr lang ein Experiment, das das Zeug dazu hat, beim innerstädtischen Verkehr eine kleine Revolution anzufachen

Kolumne von Claudia Henzler

Manche Revolution braucht eine Weile, bis sie in die Gänge kommt, selbst wenn sie einen Elektroantrieb hat. So kann man längst nicht davon sprechen, dass motorunterstützte Lastenräder Deutschlands Straßen erobert hätten. Im Gegenteil, es sieht eher so aus, als würde der konventionelle Lieferverkehr in den Städten ungebremst zunehmen, als würden ständig noch mehr Lastwagen irgendwo in zweiter Reihe parken. Doch der Elektrofahrradboom der vergangenen fünf Jahre macht auch vor den Lastenrädern nicht Halt. Allmählich scheint die ganze Angelegenheit ein wenig Schwung aufzunehmen. Nachdem die Landeshauptstadt München die emissionsarmen Transporter schon seit 2016 mit bis zu 1000 Euro fördert, sind in den vergangenen Jahren Städte wie Regensburg und Bamberg gefolgt. Seit diesem Monat bietet nun auch Nürnberg solche Zuschüsse an.

Drei Jahre nach München lässt sich das nicht gerade als Blitzstart bezeichnen. Doch Frankens heimliche Hauptstadt hat auf andere Art schon längst Pioniergeist gezeigt, wenn es um die Frage ging, wie man Lastenräder populär macht und den innerstädtischen Verkehr entlastet. Die seit Jahrhunderten für ihren Erfindungsgeist bekannte Stadt war zwölf Monate lang Schauplatz eines weit bedeutenderen Experiments, als es die Subventionierung von jährlich einem oder zwei Dutzend Lastenräder für Privathaushalte sein kann. In dem Feldversuch sind Paketboten zweier Lieferdienste auf den Fahrradsattel umgestiegen - und haben beeindruckende 80 000 Pakete ausgeliefert. Der Versuch wurde von Wissenschaftlern der Technischen Hochschule Nürnberg begleitet und war aus Sicht der beteiligten Firmen so erfolgreich, dass sie angekündigt haben, künftig noch mehr Lastenräder einzusetzen.

Weil sich im Langzeittest aber auch herausstellte, dass die marktüblichen Lastenräder dem harten logistischen Alltag auf Dauer nicht gewachsen sind, arbeiten die Ingenieure der Technischen Hochschule nun daran, zusammen mit der Zuliefererfirma Schaeffler ein robusteres Fahrzeug zu entwickeln. Ende des Jahres soll das fränkische E-Lastenrad der nächsten Generation fertig sein. Spätestens dann dürfte die Revolution Fahrt aufnehmen.