4. März 2019, 18:49 Uhr Mitten in Fürth Gönnen muss man können

Die gut eine halbe Million Nürnberger und die gut 100 000 Fürther - sie mögen sich nicht. Und dann heißt es auch noch, der viel kleinere Nachbar hätte sich prima entwickelt

Kolumne von Olaf Przybilla

Ein Treffen des Kabinetts mit Kommunalpolitikern, das Ganze dürfte sich vor sieben Jahren zugetragen haben. Fürth spielt als Underdog im DFB-Pokal gegen einen Großverein aus der Bundesliga, das Match wird übertragen. Im Lauf des Spiels, so berichtet es eine absolut zuverlässige Quelle, rottet sich der damalige und aktuelle OB von Nürnberg mit einem Mann zusammen, mit dem er nur in Sondersituationen gemeinsame Sache macht: einem Minister aus Nürnberg, der heute Ministerpräsident ist.

Laut Augenzeuge musste der damalige Ministerpräsident Horst Seehofer die zwei feixenden Gelegenheitsfreunde zur Raison rufen an dem Abend. Warum? Ihnen war es nicht gelungen, aus ihrer Sympathie für den Großverein aus Nordrhein-Westfalen auch nur im Ansatz einen Hehl zu machen. Es ging eben: gegen Ferdd.

Die gegenseitige Verachtung von Fürthern und Nürnbergern ist Regionalfolklore, klar. Man schenkt sich trotzdem nichts. Es werden touristische Zuwachsraten aus Fürth gemeldet? Von einer politisch sehr relevanten Person aus Nürnberg erfährt man das per SMS als erstes. Verbunden mit den Hinweis: Fake News!

Weil in der Halbmillionenstadt viele nie auf den Gedanken kämen, sich davon zu überzeugen, dass sich Fürth formidabel entwickelt, hier als Service einige Hinweise über Neuigkeiten aus der Nachbarschaft zu gefälliger Kenntnisnahme. Das historische Wirtshaus "Grüner Baum" hat wieder eröffnet, eines der schönsten fränkischen Gasthäuser weit und breit. Man mag Retro-Kaffeehäuser? Das neue Café Luise ist zu empfehlen. Ein grüner Markt, der an Ort und Stelle bleibt und nicht wie in Nürnberg vom Platz gejagt wird, sobald Großveranstaltungen stattfinden, wird demnächst auch öffnen in Fürth. Und so allgemein läuft's dort eh gut. Was man schon daran ablesen kann, dass es da den einzigen städtischen "Wissenschaftsreferenten" in Bayern gibt.

Doch, ein Problem gibt's. Fanklubs von Greuther Fürth wollen, dass ihr Verein in den Medien nicht mehr so genannt wird, wie er heißt: Greuther Fürth. Es ist wohl so: Die Einwohner der Großstadt finden Dörfler aus Vestenbergsgreuth, die im gemeinsamen Vereinsnamen Niederschlag gefunden haben, ähnlich sexy wie Nürnberger die "Vorstädter" aus Fürth. Das aber würde jetzt zu weit führen.