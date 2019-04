1. April 2019, 18:48 Uhr Mitten in Bayern Tennis, Schläge und das Netz

Sie hießen einst Eislaufmütter und waren gefürchtet, wenn sie von der Bande aus, ihre Kinder zur Höchstleistung trimmen wollten. Doch genau genommen: Heute sind manche Eltern noch viel brutaler

Kolumne von Hans Kratzer

Eltern sind eine Landplage, das bestätigt sich am Rande von Sport- und Tennisplätzen in schöner Regelmäßigkeit. Vorige Woche war einem Passauer Blatt zu entnehmen, eine 34-jährige Mutter habe ihren zehnjährigen Sohn bei einem Tennisturnier in Bad Füssing mit einer Plastikflasche geschlagen. Sie habe das aus Wut getan, wurde in dem Bericht spekuliert, denn der Bub hatte ein Spiel verloren. Für die Work-Life-Balance einer ehrgeizigen Mutter ist eine Niederlage ihres "Schrazn", wie es Gerhard Polt ausdrücken würde, natürlich eine inakzeptable Störung. Ein Passant, der das Verhalten der Frau missbilligte, wurde von ihr belehrt, die Sache gehe ihn nichts an. Da der Streit eskalierte, wurde eine Polizeistreife gerufen. Gegen die Mutter wurde dem Zeitungsbericht zufolge ein Verfahren eingeleitet.

Überambitionierte Eltern sind eine Spezies, die bei näherer Betrachtung Entsetzen und Heiterkeit gleichermaßen hervorruft. Die sportliche Erfolgssucht, die oft ihrer eigenen Talentlosigkeit entspringt, müssen dann die Kinder ausbaden. Der schon erwähnte Kabarettist Gerhard Polt hat diese Sorte Mensch entsprechend aufgespießt. In dem 1996 vollendeten Sketch "Longline" beschreibt Polt eine Mutter, die sich bei einem Tennismatch ihres Buben der Hysterie nähert ("Oliver, Oliver, pass auf, er spielt Longline!"). Sie reizt damit den Vater des Konkurrenten, der, obwohl er lautstark propagiert, Tennis sei ein Sport der Selbstbeherrschung, eine wüste Schimpfkanonade gegen die zeternde "Hämorrhoidenpritschn" von nebenan loslässt.

In Wales hat ein Vater den Elternehrgeiz auf ein höheres Niveau gehievt, wie ein 25 Millionen Mal angeklicktes Video auf der Plattform Youtube belegt. Der Mann steht direkt neben dem Tor, das von seinem etwas unkonzentrierten Sohn gehütet wird. Als ein Ball auf ihn zufliegt, schubst er seinen Buben einfach in dessen Flugbahn. Zwar prallt der Ball dann an seinem Körper ab, aber letztlich landet der Abpraller doch noch im Tor. Der Vater reagiert verzweifelt, der Bub ist verwirrt, und die Netzgemeinde jubelt hämisch. Ob auf dem Bolzplatz in Wales, auf dem Tennisplatz in Bad Füssing oder auf dem Fußballrasen von Münchner Glitzerklubs: Kinder von Ehrgeizlingen haben beim Sport von vornherein verloren.