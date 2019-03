26. März 2019, 18:28 Uhr Mitten in Bayern Kostenloses Lederhosentraining

Faul auf dem Sofa sitzen ist passé. Doch um den inneren Schweinehund zu überwinden, braucht es schon besondere Anreize: zum Beispiel coole Sportklamotten

Kolumne von Johann Osel

Der Besuch eines Volksfests ist ja an sich eine durchaus sportliche Angelegenheit. Immerhin wiegt ein voller Masskrug mehr als zwei Kilo, beim Trinken, Anstoßen und "Ein Prosit der Gemütlichkeit"-Schwenk lassen sich vor allem die Schultermuskulatur sowie Armbeuger und Bizeps trainieren. Beim Steigen auf die Bierbank profitieren der große Gesäßmuskel und die Oberschenkel, Balancieren auf dem Wackelding ist wiederum ideal für Waden- und Schienbeinmuskulatur sowie kleine Rückenpartien rund um die Bandscheiben; dazu kommt nach Bedarf Tanzen und Grölen als Ausdauereinheit. Nicht vergessen darf man den Sauna-Effekt stickiger Bierzelte, und wer sich in viel zu enge Dirndl und Lederhosen presst, kann auf Body-Shape-Wirkungen hoffen, Prinzip Schwitzhose. Wer rustikal eingestellt ist, dem sei zudem gesagt, dass Raufen vorm oder Schnackseln hinterm Bierzelt den Verbrauch Hunderter Kalorien erwarten lässt. Der Negativbilanz durch Festbier und fettiges Hendl muss man nur geschickt entgegentreten.

Ob der Fitnesstrainer Klaus Reithmeier an all das dachte, als er 2011 ein "Lederhosentraining" ins Leben rief? Die Idee dazu ist ihm auf der Wiesn gekommen, es war damals aber ein Marketing-Gag. Für seine DVD "Bavarian Bootcamp" begab sich der Berchtesgadener in Tracht in den Englischen Garten in München. Seitdem hat dieses Training Bayerns Städte erobert, 17 sind schon dabei. In Kooperation mit lokalen Vereinen und anderen Partnern wird im kostenlosen Angebot jede Woche eine Stunde lang geschwitzt, Städte stellen meist die Flächen. Der Trainer trägt Lederhosen, Turner kommen in Tracht, sofern sie mögen. Motto: "Oans, zwoa, gsportelt!" Im April startet jetzt die Saison draußen, etwa in Regensburg im Donaupark, am Straubinger Laga-Gelände oder in Nürnberg am Wöhrder See.

Die Lederhose mache neugierig und lockere die Atmosphäre auf, heißt es. Nun kann man den Kopf schütteln, dass es so etwas in unserer heutigen Event-Gesellschaft braucht, damit die Leute sich bewegen. Allerdings ist es schön, dass Menschen sich so überhaupt fit halten. Dann sei dem Erfinder vergönnt, wenn er DVDs oder Fanartikel verkaufen kann. Darunter ist eine Ziegenlederhose mit Emblem der Initiative - die kann man sogar beim beiläufigen Sport im Bierzelt verwenden.