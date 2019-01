31. Januar 2019, 18:51 Uhr Mitten in Bayern Die Wildsau auf dem Kanapee

Zimmerwirtinnen stammen aus einer Zeit, als alleinstehende Männer auch noch einschichtig genannt wurden. Dabei könnte das Prinzip der Untermiete einzelner Räume heutzutage viele Probleme lösen

Kolumne von Johann Osel

Die Zunft der resoluten Zimmerwirtinnen gehört zwar zu den aussterbenden Phänomenen, gleichwohl darf sie als berüchtigt gelten. In zahllosen Schnurren geht es darum, dass diese älteren Damen, oft Witwen, nicht nur Zimmer ihres Hauses an Alleinstehende untervermieten, sondern ihre Vorstellung von Moral und Benimm gleich dazu. Der Münchner Schriftsteller Julius Kreis (1891-1933) lässt in einem Werk eine solche Dame zu Wort kommen; ihren Furor erregt ein gewisser Herr Schieferl. Dass der Zigarrenasche im Blumenstock abstreift, ist noch zu dulden, anderes nicht: "Herr Schieferl, ich muß Ihnen bitten, daß Sie nicht immer mit de Stiefi aufn Sofa liegn. Sie sind ein gebildeter Mensch, aber mit de dreckatn Stiefi legt sich höchstens eine Wildsau auf a frischhergrichts Sofa." Derlei Ansagen musste man als Untermieter aushalten, und muss man vielleicht auch künftig wieder.

Der Innenminister hat neulich das Statistische Jahrbuch für Bayern vorgestellt, mit einer brisanten Randnotiz: Seit 1970 hat sich die Zahl der Single-Haushalte verdreifacht, in Großstädten stellen sie nun schon knapp die Mehrheit aller Haushalte (was nicht heißt, dass es Junggesellen sein müssen). Es sind nicht nur Studenten und Jüngere; 39 Prozent der Alleine-Wohner sind 60 Jahre plus. Fatalerweise korreliert der Trend mit der Wohnungsnot in vielen Städten. Was könnte da Abhilfe schaffen? Genau, ein Comeback der Zimmerwirtin! Wie viele es davon noch gibt, ist unbekannt. Das Landesamt für Statistik wertet Untermieter und "Kostgänger" nicht eigens aus. Unter Studenten wohnt ein Prozent bei einer Zimmerwirtin oder in vergleichbaren Modellen, besagen Umfragen. Ausbaufähig! Die Politik könnte doch Anreize schaffen, Werbung machen und systematisch ältere Bürger zum Untenvermieten überreden.

Manchen dürfte freilich die Moraldebatte umtreiben: amouröse Herren- oder Damenbesuche contra Sittenstrenge der Hausherrin. Herr Schieferl kannte da einen Königsweg. Er bekam viel Besuch von Schwestern, Nichten, Patentöchtern, sogar Patentöchtern der Schwester - die Vermieterin wunderte sich bereits, dass er nur Frauen in der Verwandtschaft hat. Man darf jedoch hoffen, dass eine mögliche neue Generation von Zimmerwirtinnen ein wenig mit der Zeit gegangen ist.