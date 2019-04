8. April 2019, 18:54 Uhr Mitten in Bayern Britischer Humor in Franken

In Gadheim warten sie voller Ungeduld darauf, dass der Brexit endlich vollzogen wird - denn dieses Hin und Her zermürbt. Als Zuflucht vor der kompletten Verzweiflung wurden die Einwohner kurzerhand kreativ

Kolumne von Olaf Przybilla

Und wenn es Ende dieser Woche wieder nichts werden sollte mit dem Brexit und Ende Juni nichts und am Jahresende auch nichts und womöglich danach auch nicht so richtig, und wenn sie es im fränkischen Gadheim irgendwann satt haben, sich ständig auf Phoenix den Livestream aus dem britischen Unterhaus anhören zu müssen, weil da die kommunalpolitisch brisanten News laufen und nicht, wie früher, auf TV Mainfranken - dann, ja dann bleibt den Gadheimern immer noch dieses Video.

Sie haben es zu der Zeit produziert, als alle noch davon ausgehen mussten, dass Gadheim nach dem Brexit tatsächlich der neue geografische Mittelpunkt der Europäischen Union werden würde. Vielleicht, wer weiß, taugt dieses Video in ferner Zukunft nur noch als historisches Relikt fürs Gadheimer Ortsarchiv. Dann freilich als eines mit Beweiskraft: dafür, dass britischer Humor auch in Franken eine Heimat hat. Mindestens der Humor.

Eigentlich hatten sich die Gadheimer - ihrem Film zufolge - allerdings Hoffnungen gemacht, auch ganz anderen Briten künftig eine Heimstatt bieten zu können. Investmentbankern zum Beispiel. Immerhin wäre der 80-Seelen-Ort nach dem Brexit "the future center of the EU".

Das Video wendet sich als kleine Hinführung nach Gadheim ("or, as we call it, Gaade") an die Frau Premierministerin persönlich. Weil die jener Nation vorstehe, die als einzige noch in der Lage sei, "to destroy Gadheims future". Man sieht Bilder einer Acker-City, die als "großartig, wirklich grandios" beschrieben wird: Ein hüfthoher Holzprügel mit rot-weißem Flatterband markiert provisorisch den künftigen EU-Mittelpunkt, während der Schwenk über die freie fränkische Flur enorm viel Platz für britische Banker und andere Arbeitsmigranten dokumentiert. Das mobile Leben ist in Gaade eh aufregender als in London. Dort öde Taxis - hier "grüne, blaue und rote Traktoren".

Wie gesagt: Der Film wurde im Überschwang der Gadheimer Gefühle gedreht. Damals waren sie sich ziemlich sicher, bald Mittelpunkt zu sein - und begannen, ein Plätzchen zum Feiern auf einem ihrer Äcker herzurichten. Sollten die Briten noch umfallen, wollen die Gadheimer ein Mahnmal daraus machen: nicht für den Wankelmut der Briten, sondern für die unschönen Fliehkräfte in der EU.