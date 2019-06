11. Juni 2019, 18:52 Uhr Mitten in Würzburg Aufbäumen gegen die Zeitenwende

Die Sozialdemokraten haben sich in Würzburg einige Verdienste erworben. Allerdings sieht es zurzeit nicht so aus, als könnten sie daran anknüpfen. Versuchen wollen sie es trotzdem

Kolumne von Olaf Przybilla

Wenn es einem möglichen Ende zugeht im Leben, dann heißt es Haltung annehmen, den Spott einstellen und auf das zurückblicken, was gut war. Und ja, es war vieles gut in der Historie der Würzburger Sozialdemokratie. Dass etwa ein SPD-Mann 1968 die Geschicke im Rathaus übernahm, mag aus heutiger Sicht nicht so sensationell wirken. Für die Zeitgenossen aber war es das zweifellos. Würzburg war damals noch viel weniger Universitätsstadt als tiefkatholischer Bischofssitz. Dass es der SPD in dieser Stadt seit 1945 gelang, länger als jede andere Partei den OB zu stellen, darf als eindrucksvoller Erfolg gelten. Würzburg hat sich in der Zeit prächtig entwickelt. Und die Sozialdemokratie spielte eine wesentliche Rolle dabei.

Die Zeitenwende hat sich längst vollzogen in Würzburg. Das universitäre Milieu wählt kaum noch SPD, andere gelten als fortschrittlicher. Und auf eine starke Arbeiterschaft konnte sich die Partei eh nie verlassen, für Industriearbeitsplätze ist im Talkessel am Main wenig Platz. Als Wähler bleiben der SPD da im Wesentlichen Romantiker, historisch Dankbare, Lehrer. Wahlen gewinnt man damit nicht mehr. Bei der Europawahl sammelten die Grünen in Würzburg dreimal mehr Stimmen ein als die SPD. Die hält sich gerade noch im zweistelligen Prozentbereich. Aber man ahnt: wohl nicht mehr lang.

Und nun? Amtsinhaber Christian Schuchardt (CDU) hat angekündigt, erneut bei der OB-Wahl anzutreten. Die Grünen haben Martin Heilig längst als Kandidaten nominiert. Wer dagegen bei der SPD nachfragt, bekommt eine Art Anrufbeantworterdauerschleife zu hören: Wir diskutieren noch, bitte haben Sie etwas Geduld.

Tatsächlich hat es, so ist zu erfahren, Gespräche mit den Grünen gegeben, einen gemeinsamen Kandidaten aufzustellen - der dann wohl nur Martin Heilig hätte heißen können. Die Idee lag nicht fern, immerhin war SPD-Mann Muchtar Al Ghusain 2014 mithilfe der Grünen angetreten. Nur: Hätte die SPD 2020 in Würzburg einen Grünen auf den Schild gehoben, wäre das zum landesweiten Thema geworden. Schaut hin, die Bayern-Sozis! Nun geben sie sich schon in den Uni-Städten auf. Braucht's die eigentlich noch?

Und so soll's nun doch einen SPD-Kandidaten geben, irgendwann. Man werde auf Sieg spielen, sagt ein Sozi. So sei es.