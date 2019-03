17. März 2019, 18:41 Uhr Mitten in Rosenheim Sankt Josef im Gesundheitsamt

Täglich wächst die Zahl der Tage. Und bald gibt es schon wieder einen neuen

Kolumne von Matthias Köpf

Jeden Tag ist wieder irgendein Tag, so viel ist klar - und sei es ein Montag, was ja leider recht regelmäßig vorkommt. Die Erde kreist und kreiselt, sie dreht sich träge noch mal um. Dann schlägt in der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig ein Cäsiumatom Mitternacht, und schon ist es wieder so weit. Auf diese Weise werden die Tage immer mehr: Zum Achtzehnten kommt schon bald der Neunzehnte, zum Montag kommt der Dienstag, und der ist dann endlich der Tag des Gesundheitsamts. Nicht jeder Dienstag natürlich, aber eben dieser, und zwar zum allerersten Mal. So hat es das Gesundheitsamt in Rosenheim gerade mitgeteilt.

Das Gesundheitsamt in Rosenheim ist zwar eine respektable Behörde, aber bei all diesem Respekt: Dafür, einfach auf eigene Faust den Tag des Gesundheitsamts auszurufen, reicht es dort auch wieder nicht. Das hat das Paul-Ehrlich-Institut übernommen, weil die Gesundheitsämter eine zentrale Säule für den Schutz der Gesundheit der Bevölkerung seien. So teilten es jedenfalls die Rosenheimer weiter mit, und diese Begründung wird ja wohl reichen. Und weil die Tage ja sowieso immer mehr werden, wird das Kraftfahrtbundesamt wohl demnächst den Tag der Kfz-Zulassungsstelle ausrufen. Auf besonderen Wunsch der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt wird es den Tag des Landesamts für Maß und Gewicht geben, es folgt der Tag der Unteren Naturschutzbehörde, und für den Tag des Vermessungsamts wird sich im Kalender auch noch ein Datum finden. Und wo früher ein Tag des Landwirtschaftsamts und ein Tag des Forstamts nötig geworden wären, braucht es seit der Stoiber'schen Verwaltungsreform nur noch einen Tag des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.

Falls die 365 Tage im Jahr trotzdem nicht für alle Ämter reichen, sind auch Mehrfachbelegungen möglich, so wie im alten Heiligenkalender. Ginge es noch nach dem, dann wäre der Tag des Gesundheitsamts übrigens sogar ein gesetzlicher Feiertag. Doch als solchen hat der bayerische Landtag den Josefitag schon vor fünf Jahrzehnten abgeschafft.