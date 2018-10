7. Oktober 2018, 18:48 Uhr Mitten in Rosenheim Aufstieg am Papierberg

Die Stadt Rosenheim zieht an allen Streberstädten vorbei und im Rathaus freut man sich über den Titel "Aufsteiger des Jahres".

Kolumne von Matthias Köpf

Rosenheim, und das muss die deutlich abgeschlagene Konkurrenz von Augsburg bis Würzburg jetzt neidlos anerkennen, Rosenheim also ist der Aufsteiger des Jahres. Die Rosenheimer selber wissen jetzt natürlich gleich, dass da weder die Sechziger gemeint sein können, von denen sie schon auch welche haben, noch ihre sogenannten Starbulls. Aufgestiegen sind nämlich keine Fußballer und auch keine Eishockeyspieler, sondern die Stadt Rosenheim selbst. Diese beherbergt statt einer bloßen Hochschule neuerdings sogar eine "Technische Hochschule", sie hat im Sommer einen neuen Busbahnhof eingeweiht, und ihr "Wiesn" genanntes Herbstfest hat schon wieder lange vor dem Oktoberfest stattgefunden. Aber um all das geht es beim aktuellen Aufstieg auch nicht, sondern um den Papieratlas 2018.

Dieser Papieratlas verzeichnet Städte, in deren Rathäusern besonders viel Recyclingpapier bedruckt wird, und Rosenheim hat seine Quote da im vergangenen Jahr um stolze 92,15 Prozentpunkte steigern können. Genau deswegen hat ihr die "Initiative Pro Recyclingpapier" nun den Titel Aufsteiger des Jahres zuerkannt. Andererseits ist dieser Titel naturgemäß eher für solche Städte erreichbar, bei denen vorher noch besonders viel Luft nach oben war. Denn hätte die Rosenheimer Stadtverwaltung schon im Jahr 2016 satte, sagen wir: 7,86 Prozent Recyclingpapier verwendet, dann wäre sie 2017 kaum auf ein Plus von 92,15 Prozentpunkten gekommen. Es waren 2016 aber nur 7,5 Prozent, also 2017 dann eben 99,65 Prozent - keine vollen Hundert wie bei den zehn Erstplatzierten inklusive der bayerischen Streberstadt Erlangen, aber doch "die stärkste Steigerung aller teilnehmenden Städte", wie die Rosenheimer Stadtverwaltung nun selbst mitgeteilt hat, komplett papierlos per E-Mail übrigens.

Was das betrifft, so sei die Auszeichnung auch "nur ein Zwischenschritt auf dem Weg zum papierarmen Büro" heißt es von der Stadtverwaltung weiter, die nach eigenem Eingeständnis 2017 immerhin 2,8 Millionen A4-Blätter und 35 000 A3-Blätter bedruckt hat, nur eben vor allem Recycling-Ware mit dem Blauen Engel. Sobald auch dieser Papierstapel abgetragen ist, wird sich die Stadt wohl daran machen, nur noch mit wiederverwerteten E-Mails zu kommunizieren.