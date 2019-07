28. Juli 2019, 18:41 Uhr Mitten in Regensburg Von wegen Hundeleben

Hunde lassen sich gerne verwöhnen, in Regensburg gibt es dafür jetzt ungeahnte Möglichkeiten: in der ersten vegetarischen Hundebäckerei Europas

Kolumne von Benjamin Emonts

Der arme Hund, heißt es ja immer, aber in Wirklichkeit haben's Hunde verdammt gut. Sie müssen beispielsweise nicht schuften, um ihr Futter zu verdienen. Sie können kläffen, ohne behelligt zu werden - und ihre Schnauzen allenthalben in allerlei Angelegenheiten stecken. Frauchen und Herrchen, so sie ihren Betreuungsauftrag ernst nehmen, sind rund um die Uhr für sie da. Ein Leckerli hier, ein Knöchlein da. Für so einen süßen, verwöhnten Wauzi tut man doch alles.

Und das Gute ist: Die Verwöhnmöglichkeiten scheinen schier unbegrenzt zu sein. Wer ein gutes Frauchen ist, bringt seinen Vierbeiner zum Friseur oder besser noch zum Hundestylisten, die meist so schöne Namen wie "Pfiffikus", "Daisy" oder "Darling" tragen. Auch ein echter Geheimtipp: Der "Beutefuchs" in München - nach eigenen Angaben die erste Metzgerei für Hunde und Katzen. Nein, jetzt bloß nichts Böses denken: Die Metzger dort gehen nicht den vierbeinigen Haustieren ans Fell, sie metzgern für die Lieblingstiere. Im Angebot sind Leckerchen wie Pferdelunge oder Kaninchenohren (Achtung: kein Gebäck!). Oder auch cool: Der Internet-Shop namens "Prunkhund". Hundedecken und Halsbänder kann man hier kaufen - "unsere Leckerli-Beutel machen deinen Spaziergang noch stylischer", heißt es auf der Webseite.

Völlig hin und weg ist der Hund aber erst beim Gassigehen in der Oberen Bachgasse in der Regensburger Altstadt, im Geschäft mit der Aufschrift "Zookies". Was es hier gibt? Hundekekse, na klar. Genauer gesagt verbirgt sich hinter dem einladenden Schaufenster die "erste und bislang einzige vegetarische Hundebäckerei in ganz Europa", wie die Inhaberin auf der Homepage verspricht. Von Hundeleben kann hier wahrlich keine Rede mehr sein. Erdnusskugeln, Kokoskringel und Bananenknöchlein stehen im "Zookies" auf der Speisekarte, allesamt "handgemacht" und aus "naturbelassenen Zutaten", so heißt es. Wegen der großen Vielfalt bestehe die Möglichkeit, sich an der Theke eine eigene Keksmischung zusammenstellen zu lassen. Ja fein. Die armen Hunde - sie haben auch noch die Qual der Wahl.