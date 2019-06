25. Juni 2019, 18:50 Uhr Mitten in Nürnberg "Weil das ja klar ist ..."

In nur wenigen Minuten vom Hauptbahnhof zum Flughafen - eine zur Legende gewordene Vision eines Ministerpräsidenten. Vision? Tatsächlich gibt es das schon lange in Bayern. Nur halt nicht zum Münchner Flughafen

Kolumne von Olaf Przybilla

Wenn Sie vom Hauptbahnhof in Nürnberg mit 13 Minuten, ohne, dass Sie am Flughafen noch einchecken müssen, dann starten Sie im Grunde genommen am Flughafen, am Hauptbahnhof in Nürnberg starten Sie Ihren Flug. 13 Minuten!

So hätte die Legendenrede auch ausfallen können. Und auf deren Höhepunkt: Dann starten Sie praktisch hier am Hauptbahnhof in Nürnberg. Das bedeutet natürlich, dass der Hauptbahnhof im Grunde genommen näher an Bayern, an die bayerischen Städte heranwächst, weil das ja klar ist, weil auf dem Hauptbahnhof viele Linien aus Bayern zusammenlaufen!

Minimale Einschränkung allerdings: Edmund Stoibers Kultansprache wäre in diesem Fall nicht die größte denkbare Vision des größten denkbaren Champions-League-Bewunderers der Welt gewesen. Sondern eine banale Zustandsbeschreibung der Situation in Nürnberg: Da steigt man, äh, in den Hauptbahnhof ein und ist in 13 Minuten am Flughafen. Und zwar mit der U-Bahn, weil das ja klar ist. (Klar jedenfalls im - verglichen mit der stets zu bewundernden Landeshauptstadt - natürlich schwer rückständigen Franken.)

Nun hat es da kürzlich eine Debatte gegeben. Sie war extrem heftig, extrem erregt und genauso extrem schnell wieder weg. Sind nicht die Kurzstreckenflieger von Nürnberg nach München die eigentlich Verantwortlichen für die Klimakatastrophe? Kann man so sehen, klar. Und natürlich ist es ziemlich schwachsinnig, innerhalb Bayerns umeinanderzufliegen.

Es ist aber auch so: Wer von Nürnberg zum Münchner Flughafen will, der ist in zirka einer Stunde mit dem ICE in München. Nur ist er dann nicht da. Sondern braucht in etwa nochmal so lang, um von dort zum Flughafen zu kommen - und dabei ungefähr in dieselbe Richtung zu fahren, aus der er eben gekommen ist. Das kann einem schon gehörig auf den Zeiger gehen. Vor allem, wenn man's zu Hause anders gewöhnt ist. Frankfurt Flughafen? Rein in den ICE, aussteigen, fertig.

Geht in Bayern natürlich so nicht, weil das ja klar ist. Wie könnte man einen Flughafen auch anders anbinden als aus der Luft? Andererseits: Hat Bayern nicht gerade einen schwer umweltbewegten Ministerpräsidenten aus Nürnberg? Wie wär's da womöglich mit einer nördlichen ICE-Anbindung des Münchner Flughafens?