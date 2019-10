Wenn dereinst Historiker auf die beiden Jahrzehnte nach der Jahrtausendwende in Nürnberg blicken, so werden sie diese wohl als außergewöhnlich werten. Gleich zweimal in dieser Zeit wählte der Landtag einen Nürnberger zum Ministerpräsidenten. Und in der Stadt regierte in jenen Tagen ein Mann, dem Meinungsforscher alsbald das Etikett "beliebtester Oberbürgermeister einer deutschen Großstadt" anhefteten. Wie gesagt: besondere Zeiten.

Historiker suchen ja gerne nach Dingsymbolen, an denen entlang sie erzählen können, und für diese Jahre wäre der Wöhrder See nicht ungeeignet. Noch, um kurz aus dem Geschichtsbuch herauszutreten, ist der eine Baustelle. Und es ist bereits abzusehen, dass es am Ende eine zweistellige Anzahl von Jahren gewesen sein wird, an denen dieser doch eher übersichtliche Innenstadtsee permanent work in progress war. Der Fortschritt, werden die Historiker attestieren, war mithin auch in der großen Söder&Maly-Epoche eine Schnecke. Aber er fand statt.

Ein trister Tümpel war dieses Gewässer einst, geeignet vor allem als müffelndes Beispiel für Naturpessimisten. Heute gibt's dort Sandstrand, Wasserspielplatz, Söderbucht, einen direkten Zugang zur Musikhochschule - und allerlei Dauerfragen: Was macht eigentlich das coole Café, von dem seit etwa fünf Jahren die Rede ist - und wie weit ist die Umweltstation?

Aber er geht voran, wenn auch langsam. Das bundesweit registrierte Gänseproblem? Im Einsatz ist nun ein Kotsauger, der ursprünglich bei Reitsportveranstaltungen fürs Beseitigen von Pferdeäpfeln gedacht war - muss man drauf kommen! Gänse dürfen also weiter düngen, aber wo bitte sind hier adäquate Toiletten für Menschen? Ah, stopp, da steht jetzt eine: ohne Wasseranschluss, um die Umwelt zu schonen, dafür transportiert ein Mitarbeiter die mit Holzspänen versetzten Hinterlassenschaften zweimal täglich ins Kompostwerk. Gibt's so noch nicht in Bayern, verspricht der Hersteller.

Nürnberg ist nun also auch noch auf dem Weg zur High-Tech-Fäkalienbeseitigungs-City. Gut, das wird später eher eine historische Fußnote - aber immerhin.