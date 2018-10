28. Oktober 2018, 18:52 Uhr Mitten in Nürnberg Modern - und ganz ohne Lebkuchen

Wenn Nürnberg bislang auf sich aufmerksam machen wollte, dann meist mit Hilfe von Albrecht Dürer, dem Christkindlesmarkt und leckerem Gebäck - wenn möglich, dann doch bitte schokoladenüberzogen. Und nun stellt ein neuer Werbefilm das alles auf dem Kopf: Die Stadt verspricht jungen Menschen Spaß

Kolumne von Claudia Henzler

Nürnberg hat eine interessante Vergangenheit, und dazu zählt nicht nur der problematische Teil, der dem städtischen Haushalt den Erhalt ungeliebter Bauruinen aufbürdet. Stolz ist die Stadt auf ihre Rolle im Spätmittelalter, als sie am Kreuzungspunkt europäischer Handelsrouten lag und nicht nur eine wirtschaftliche Blütezeit erlebte, sondern auch zu einer deutschen Hochburg des Humanismus wurde. Eine Zeit, in der gute Gedanken und seltene Gewürze aus fernen Ländern in der fränkischen Stadt zu haben waren - und die sich in etwa mit den Lebensdaten Albrecht Dürers deckt (1471 bis 1528), dem berühmtesten Sohn der Stadt. Neben seinen Werken erinnert auch der Nürnberger Lebkuchen an diese goldene Epoche, obwohl der streng genommen schon früher erfunden wurde. Man kann ihn in Nürnberg das ganze Jahr über kaufen.

Tradition ist der Stadt wichtig, und man kann dabei leicht übersehen, wie aufgeschlossen sie sich Neuem gegenüber zeigt. Momentan stürzt sie sich zum Beispiel freudig in Vorbereitungen für Halloween, jenen importierten Brauch, der immer stärker den Tag vor Allerheiligen bestimmt. Der städtische Tiergarten lädt zu einer "Kürbissafari" ein, abends veranstaltet das Südstadtbad eine Halloween-Sauna. Da soll es dank Hexenkräuter- und Dracula-Aufgüssen "teuflisch heiß" hergehen, und wer mit Maske zum Saunagang erscheint, erhält eine Ermäßigung.

Warum der neue Imagefilm der Stadt auf solch schaurig-schöne Bilder verzichtet hat, ist unbekannt. Ziel des auftraggebenden Wirtschaftsreferats ist jedenfalls, ein modernes Bild von Nürnberg zu zeigen und motivierte Fachkräfte zwischen 20 und 35 Jahren für ein Leben in der Frankenmetropole zu begeistern. "We love Nürnberg" heißt der gut drei Minuten lange Film, in dem vorwiegend junge Menschen aus aller Welt an den Ufern von Pegnitz und Wöhrder See Spaß haben und erzählen, warum sie die Stadt lieben. "Für ihre Vielseitigkeit" zum Beispiel, oder weil man hier "Moderne und Historie und nette Leute" findet. Das Ganze schnell geschnitten, mit emotionaler Musik unterlegt und garniert mit zwei Parkourläufern, die durch die Stadt turnen. Christkindlesmarkt und Lebkuchen, bisher Säulen des Stadtmarketings, fehlen komplett.