Wenn zwei sich streiten, sollte man sich tunlichst raushalten. Und so ist es hier vielleicht angemessen, in einem neuen innerbayerischen Grundsatzdiskurs um fränkisch-altbayerische Konflikt- und Kulturangelegenheiten eine möglichst diplomatisch ausgewogene Position einzunehmen.

Es ist so: Seit das Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg eröffnet worden ist, setzt es hinreichend Lob: museal umfänglich, nicht aber erschlagend, didaktisch, nicht aber oberlehrerhaft, zeitgemäß, nicht aber zeitgeistig, niederschwellig, nicht aber oberflächlich.

In Franken freilich, namentlich in den Nürnberger Nachrichten, kommen auch ganz andere Besucher zu Wort (und auch solche, die sich bislang keinen erkennbaren Namen als notorische Berufsfranken gemacht haben). Wenn es ums neue Landesmuseum geht, ist da von einem Akt "bayerischer Selbstdarstellung" die Rede, von "urbayerischer Selbstbeweihräucherung" und, alles in allem, von einem "oberbayerischen Wohlfühlmuseum".

Warum? Es liege vor allem an jenen Stationen, die "alle Vorurteile gegenüber altbayerischer Dominanz bestätigen". Übergroße Porträts bayerischer Könige! Ein eigenes Kabinett für den FC Bayern, samt elegischem Marketingfilmchen! Und eine Vitrine mit Münchner Bierkrügen!

Nun kann man sich von Museumschef Richard Loibl durchs Haus führen lassen, angriffslustige Nicht-Altbayern seien aber gewarnt. Wenn Loibl will, schüttet er Besucher mit Frankenexponaten so zu, dass man nach kurzer Zeit geneigt ist, auf Knien um Schonung zu bitten: Sehen Sie hier, Nürnberg! Sehen Sie dort, Würzburg! Sehen Sie da, Naila! Sogar fränkische Bierkrüge sind zu sehen, also bitte! Ein fränkischer König nicht, das aber aus konkret historischen Motiven. Übrigens sei schon im Museum niedergelegt, es finde sich in Franken "bestimmt jemand", der sich beschwert. Was Quatsch sei: Sogar der 1. FC Nürnberg wird erwähnt!

Nun soll man sich nicht als ungebetener Schlichter aufführen. Aber gerade in der Fußballfrage könnte man (ganz vorsichtig) womöglich beide Seiten verstehen. Der FC Bayern trägt den Namen des Landes in die Welt, stimmt. Der Club aber - in jenen 200 Jahren, die das Museum im Blick hat, zweithäufigster deutscher Meister - als Fußnote? Schon schwierig.