Es gibt Texte, die die eigene Wahrnehmung der Welt von Grund auf verändern, einen quasi zwingen dazu. Thomas Bernhards "Alte Meister" ist so einer und man darf davon ausgehen, dass dieser Roman die Welt von Lesern schon in die merkwürdigsten Richtungen gelenkt hat. Es geht um Reger, Misanthrop und Kunstkritiker, der seine Tage auf der immer selben Bank im Kunsthistorischen Museum Wien verbringt und über Widerwärtigkeiten im Leben, in der Kunst und speziell in Österreich sinniert.

Ganz gleich, ob man die Ansichten dieses Regers auch nur im Ansatz teilt - es dürfte kaum möglich sein, angesichts seiner Tiraden unverändert aus der Lektüre dieses soghaft monomanen Textes zu kommen: "Sehen Sie sich den Velázquez an, nichts als Staatskunst, den Lotto, den Giotto, doch immer nur Staatskunst, wie dieser schreckliche Ur- und Vor-Nazi Dürer, der die Natur an die Leinwand gestellt und getötet hat, dieser schauerliche Dürer", so wird Reger zitiert, weil dieser "Dürer tatsächlich zutiefst hasst, diesen Nürnberger Ziselierkünstler."

So sinnlos diese Suada der Anklage sein mag, so monströs nachhaltig ist ihre Wirkung. Spätestens nach der zweiten Lektüre wird man an Dürers Werk nicht mehr vorbeikommen, ohne wenigstens den "Nürnberger Ziselierkünstler" in den Gedanken kleben zu haben, einem Kaugummi gleich, dessen Reste man nicht mehr aus der Velourdecke bekommt.

Nun braucht's für dergleichen keine Literatur, mitunter reicht auch eine Notiz. In den Nürnberger Nachrichten erschien kürzlich ein Kurztext, in dem eine Kollegin den Traum einer Reporterin publik machte, die viel mit Wahlkampf in Nürnberg zu tun hat. Jener war in der Nacht Ulrich Maly erschienen, "der sich plötzlich doch zur vierten Kandidatur durchgerungen und eine triumphale Wiederwahl hingelegt" hatte. Tags darauf fuhr der frisch gekrönte OB "im nachtschwarzen Rolls-Royce" vor, auf der Kühlerhaube die Breze eines fränkischen Anbieters: "Selbst im Traum war die Kollegin perplex, dass der Sozialdemokrat gar so royal auftrat."

Ein plötzlich rückfällig gewordener Triumph-Maly im nachtschwarzen Rolls-Royce mit royaler Frankenbreze auf der Kühlerhaube. Wie soll man das wieder aus dem Kopf bekommen? Maly selbst fand den Traum übrigens "mittellustig".