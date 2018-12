20. Dezember 2018, 18:56 Uhr Mitten in Nürnberg Besinnliche Fan-Gesänge

Zum ersten Mal lädt der Club zum Weihnachtssingen ins Stadion. Vielleicht hilft es ja auch in der Bundesliga

Kolumne von Claudia Henzler

Jahrhundertelang war die Kirche der Ort, an dem Menschen bei Kerzenglanz und Gesang zusammenrückten und sich als Teil einer Gemeinschaft erlebten. Während die Kirchen Mitglieder verlieren, bleibt offensichtlich das Bedürfnis, sich ab und zu als Teil eines Kollektivs zu fühlen. Und nicht wenige können es im Fußballstadion stillen, die ja als "Kathedralen des Alltags" gelten.

In der Vorweihnachtszeit sind sie das nicht nur übertragenen Sinne, seit Fans des 1. FC Union Berlin das Adventssingen erfunden haben. Die Legende besagt, das sich ein paar Mitglieder des Fanklubs "Alt-Unioner" vor 15 Jahren "halblegal" im Stadion An der Alten Försterei mit Glühwein und Gebäck versammelten und Weihnachtslieder anstimmten. Daraus hat sich das inzwischen traditionelle Adventssingen mit fast 30 000 Teilnehmern entwickelt, für das wegen der großen Nachfrage sogar ein Ticketsystem eingeführt werden musste. Fans schwärmen von dem generationsübergreifenden Ereignis, bei dem Menschen friedlich zusammenkommen und ein weihnachtliches Wir-Gefühl erleben.

Andere Vereine haben die Idee aufgegriffen und mit ihrer eigenen Prägung versehen. So hatte der BVB in Dortmund sogar beim Weihnachtssingen Rekorde im Auge und jubelte am vergangenen Wochenende über gut 50 000 Besucher ("Auch beim gemeinschaftlichen Singen sind die Dortmunder Spitzenklasse"). Die Freunde des Sechzgerstadions richten ihr familiäres Adventssingen dagegen eher unaufgeregt aus. Zum ersten Mal ist in diesem Jahr auch Nürnberg dabei. Dort lädt die städtische Betriebsgesellschaft des Max-Morlock-Stadions am Sonntag zum Kollektivsingen ein. Sie hofft auf mehr als 10 000 Besucher und ist angesichts des Vorverkaufs zuversichtlich, dass das auch klappt. Teilnehmer zahlen sechs Euro und bekommen dafür eine Kerze und ein Heft mit 20 Weihnachtsliedern, darunter "Alle Jahre wieder" und "Stille Nacht, heilige Nacht". Ein Euro geht an einen regionalen Verein, der chronisch kranke Kinder betreut. Vier Chöre des Fränkischen Sängerbunds werden den Ton vorgeben und Vertreter der Kirchen einen ökumenischen Segen spenden. Und vielleicht hilft es dem Club ja auch in der Bundesliga, denn da steht er auf dem letzten Platz.