Die Stiftsbasilika St. Martin zählt zweifellos zu den bedeutendsten Kirchenbauten in Bayern, ihr gut 130 Meter hoher Ziegelturm sucht in der Welt seinesgleichen. Allein schon der Ort am Eingang zur Landshuter Altstadt ist so genial gewählt, dass der Schriftsteller Wilhelm Hausenstein einst schwören wollte, er habe nie eine Kirche schöner dastehen sehen. Angesichts von soviel Glanz und Herrlichkeit war es überfällig, dieses Bauwerk für die Aufnahme in das Weltkulturerbe vorzuschlagen. So ist es vor wenigen Tagen auch geschehen. Ein neuer Verein will St. Martin in den Olymp des baulichen Welterbes hieven.

Für ein solches Projekt braucht man einen langen Atem. Die Architektin Isabella Bubb erweckt freilich als frisch gekürte Vorsitzende des Vereins nicht den Eindruck, als mangele es ihr an Energie. Bewusst, sagt sie, habe man einen kleinen Rahmen gewählt. "Je mehr am Anfang mitreden, desto mehr verkompliziert sich das." Das Aufnahmeverfahren ist ja vertrackt genug. Die erste Hürde ist die Aufnahme in die sogenannte Tentativliste, die 2025 neu aufgestellt wird. Nur wer sich dort gegen viel Konkurrenz durchsetzt, hat überhaupt eine Chance, Anwärter für das Weltkulturerbe zu werden.

Leider mangelt es dem Weltkulturerbe an Kirchen am allerwenigsten. Anders gesagt: Für Sakralbauten ist das Tor eigentlich geschlossen, der Naumburger Dom ist zuletzt nur mit Müh und Not durchgeschlüpft. Das schreckt Isabella Bubb und ihre Mitstreiter aber nicht ab. Sie spekulieren darauf, die in der Tat meisterhaft konstruierte Stiftsbasilika als "Technisches Weltkulturerbe" anzumelden. Zuletzt wurde auch das historische Wassersystem von Augsburg auf dieser Schiene zum Weltkulturerbe gekürt.

Welch eine überragende Statik die Martinskirche auszeichnet, zeigte sich soeben bei der Sicherung des ersten von insgesamt 29 maroden Kirchenfenstern. Letztlich war es unmöglich, die Statik dieser Fensterkonstruktion mit modernen technischen Mitteln darzustellen. Die Baumeister müssen deshalb die Technik von vor 500 Jahren anwenden, was die Landshuter aber keineswegs mit Sorge erfüllt. Der eine oder andere unkt bislang höchstens, es könnten so viele Touristen wie in Bamberg über die Stadt herfallen, wenn der Ernstfall Welterbe eintrete.