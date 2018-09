6. September 2018, 18:46 Uhr Mitten in Erlangen Willkommen am Kurt-Eisner-Unort

Es gibt wirklich schöne Plätze in Erlangen, da müssen andere Städte erst mal mithalten. Aber den, den sich die SPD ausgesucht hat, um Bayerns ersten Ministerpräsidenten zu würdigen, der sucht seinesgleichen

Kolumne von Olaf Przybilla

Eines vorab: Es gibt einen Ort in Erlangen, den möchte man bei schönem Wetter mit nichts in Bayern tauschen. Natürlich kann man sich auch im Englischen Garten verdammt wohlfühlen, wenn die Sonne scheint. Nur ist es im Erlanger Schlossgarten doch irgendwie lauschiger. Der beginnt direkt hinterm zentralen Platz der Stadt, wird gesäumt von hübschen Barockbauten, bietet hinreichend Schatten und entspanntes Volk. Ja doch, der Hofgarten hinter der Würzburger Residenz ist historisch wertvoller. Und über einen Platz an der Regensburger Donau geht eh nix. Und trotzdem: Erlangen, Schlossgarten im Sommer, da muss man gelegen haben.

Nun zum eher unschönen Teil von Erlangen, zuvor aber das noch: Den Antrag der Erlanger Sozialdemokraten, Kurt Eisner einen Platz zu widmen, jetzt im Freistaat-Jubiläumsjahr, den muss man auch mal würdigen. Die SPD, sie stellt den Oberbürgermeister in Erlangen, hat ihn auch sehr richtig begründet. Gut, man hätte sich ein bisschen mehr Mühe geben können, es soll in Erlangen ja allerlei Bücher, angeblich sogar Geschichtsbibliotheken und habilitierte Historiker geben, aber für den schnellen Antrag zwischendurch auf Platzbenennung reicht zur Not halt auch mal Wikipedia: "Eisner wurde vom Münchner Arbeiter- und Soldatenrat zum ersten Ministerpräsidenten der neuen bayerischen Republik gewählt" und so weiter. Braucht's nur noch einen Platz. Und auch den hat man gefunden und angemessen gewürdigt, auch sprachlich übrigens: "Der großzügige Platzumgriff gewährt einen ausreichenden, zukünftigen Gestaltungsspielraum."

Das klingt doch gut, auch wenn nun manche um die Ecke kommen und der SPD ein zumindest ästhetisch anfechtbares Verhältnis zu ihrem Personal unterstellen mögen (respektive einen besonders hinterhältigen Tritt gegen den alten Spalt-USPDler). Eisner wird in Erlangen gewürdigt an einem Ort, an dem man komfortabel wählen kann, ob der Blick Trost findet an Knaststacheldraht, einem Tankstellentorso, einer monumentalen Parkhauszufahrt oder einem robust aufgehübschten Brutalismusbau, der Rathausrückansicht. Was soll man sagen? Es lebe Bayerns erster Ministerpräsident, am Erlanger Kurt-Eisner-Unort 1 (mit zukünftigem Gestaltungsspielraum)!