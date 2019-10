Lange Zeit schien es so, als sei der Zwist zwischen Michael Stoschek, dem Gesicht des Brose-Konzerns, und Alt-OB Norbert Kastner allmählich versiegt. Aber dem ist nicht so. Es wird wieder lustig in Coburg

Die Geschichte, wer in Coburg bestimmt, was getan wird (die Kommune oder das Kapital), erschien so gut wie auserzählt zu sein. Das liegt sicher daran, dass die beiden Antipoden nicht mehr mit letzter Leidenschaft mitmischen. Norbert Kastner ist nur noch Alt-OB. Und Michael Stoschek, das Gesicht des Weltkonzerns Brose, darf zufrieden sein mit einer Straße, die nach dem NSDAP-Mitglied Max Brose benannt wurde - und hat zudem einen größeren Teil seiner Aufmerksamkeit an einen anderen fränkischen Ort verlagert, die Stadt des Basketballklubs Brose Bamberg. Dort übrigens, das nur nebenbei, führen sie seither eine ähnliche Debatte.

Es war also still geworden in Coburg, bis nun die ARD zur sogenannten besten Sendezeit wissen wollte: "Wer beherrscht Deutschland?" Der Reporter ist dazu auch in die Coburger Region gefahren - und beginnt seine Reportage, Moment, offenbar mit Bildern aus dem nordöstlich von Coburg gelegenen Sonneberg in Thüringen. Das müssen Aufnahmen aus dem Jahr 1988 sein, also vor der Wende, oder?

Oh, sorry, blöder Fehler. Das sind aktuelle Bilder, gedreht am Brose-Werkstor in Coburg, wo die Unternehmenssicherheit die Journalisten auffordert, doch bitte das Filmen zu unterlassen. Sorry, Verwechslung, kann schon mal passieren.

Diese Bilder aber sorgen nicht für die neue Debatte. Es sind Aussagen von Alt-OB Kastner in dem Beitrag, der sich an einen Termin bei Brose erinnert, bei dem ihm erläutert worden sei: "Wenn die Stadt dieses und jenes" mache, so zahle Brose acht Millionen Euro Gewerbesteuer. Verhalte sie sich anders, dann "wird's halt nichts oder 1,2 Millionen Euro".

Stoschek antwortet nun unwiderstehlich: "Im Zusammenhang mit seinem bedauerlichen gesundheitlichen Zustand" leide Kastner offenbar an "Gedächtnisverlust". Es sei da um anderes gegangen, um die Expansion von Brose und "geeignete Grundstücke" in der Stadt. Das als "Erpressung" darzustellen, sei "absurd". Am Ende seines Schreibens erlaubt sich Stoschek noch einen Schlenker zum von ihm "für wenig vorbildlich gehaltenen" Lebenswandel des Alt-OBs. Schönes Niveau. Es wird wieder lustig in Coburg.