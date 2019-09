Der Hügel, das war journalistisch mal eine saubere Sache. Entweder bröckelte die Festspielhausfassade formvollendet oder die Wagners zofften sich berichterstattungsfreundlich vor Gericht. Und wenn mal gar nichts zu gehen schien, entblößte sich ein Bassbariton kurz vor Festspielbeginn und rückte ein Hakenkreuz-ähnliches Tattoo in die Kamera. Irgendwas ging immer.

Tempi passati. Dieses Jahr ist eine Sopranistin nicht zum Dienst angetreten. Und das - um es mit Konstantin Wecker zu sagen - soll dann alles gewesen sein?

Dem Komponisten Moritz Eggert gebührt immerhin das Verdienst, es wenigstens versucht zu haben. Darf man seinen eigenen Angaben glauben, so sollte er sich für den "Bayreuth-Almanach 2019" der Festspielfreunde - das sind die vereinsmäßig organisierten Wagnerianer - Gedanken darüber machen, wie die Festspiele 2049 aussehen könnten. Sein Text, uiuiui, wurde aber nicht veröffentlicht.

Ist aber in einem Blog nachlesbar. "Guten Tag", hebt er an, "mein Name ist Cosima und ich freue mich sehr, Sie bei den Cosima-Festspielen 2049 als Ihre persönliche Virtual-Reality-Assistenz Ihrer individuell angepassten und exklusiven Erlebnistour begrüßen zu dürfen." Diese hätten früher mal anders geheißen, erfährt man. "Doch seit der Diversity-Konvention von 2039 wurden alle namensgebundenen Bezeichnungen in ihr Gegenteil geändert beziehungsweise gegendert." Schließlich habe sich die Einsicht durchgesetzt, dass Cosima mindestens so großen Anteil am Wagner-Werk habe und mit Recht mehr gewürdigt werde.

Hm. Wagners Texte seien auch nachzulesen, schalte man aber die Ausblendefunktionen "unsympathisches Verhalten und Antisemitismus" ein, so würden diese "um 95 Prozent kürzer". Nun gut. Angekündigt wird noch die Premiere einer "Meisterswinger"-Staffel, eine erotische Opernsaga. Und dazwischen wird "Götterspeisendämmerung" gereicht. Danach wird's dann zunehmend unappetitlich.

Skandal - und Zensur! Oder sind gestandene Wagnerianer andere Anwürfe gewöhnt und finden dergleichen einfach zu pillepallehaft? Der Nordbayerische Kurier immerhin hat sich erbarmt und hat das Dildo-und-Venus-und-Wagner-huiui-Werk ganzseitig abgedruckt. Gedruckte Leserbriefe nach einer Woche: null.