28. April 2019, 18:57 Uhr Mitten in Bayern Urlaub machen wie Peter Lustig

Der Gast als solcher, er strebt nach Individualität. Folglich sind Luxushotels zwar sehr komfortabel, aber nicht in jedem Fall originell. Hier nun setzt ein Campingbetreiber im Altmühltal an. Seinen Gästen steht neuerdings ein Schäferwagendorf offen. Wem auch das zu profan sein sollte, findet vielleicht Gefallen im ebenfalls vorhandenen Fasshotel

Kolumne von Johann Osel

Die richtig coolen Leute schlafen im Wagen, das war schon immer so. Man denke nur an Peter Lustig in der Kinderserie "Löwenzahn", an seinen Bauwagen mit Wendeltreppe aus Stühlen und sprechender Türklingel. Peter Lustig ist tot, die Behausung steht im Filmmuseum, sein Wohnstil aber, dieses Gefühl völliger Unabhängigkeit, bleibt im Bewusstsein. Da genießt man das Leben fast autark, hat nicht viel zu tun, muss nur Kindern die Welt erklären und sich ohne Job und Geld hippielatzhosenmäßig durchs Leben wieseln. Wobei das mit der Sorgenfreiheit nicht so ganz stimmt, aufmerksamen Zusehern ist die Folge "Ohne Moos nix los" nicht entgangen; Lustig plünderte da sein Sparschwein, samt Münzen aus Uruguay, eine verdutzte Bankkassiererin nahm sie nicht an. Als vielleicht noch coolerer Wagenbewohner - um den Ausflug in die Vergangenheit abzuschließen - gilt nur der pianospielende, frühere Arzt in Erich Kästners "Das fliegende Klassenzimmer", der nicht weniger aussteigerhaft wie Lustig in den Tag hinein lebt, in dem Fall in einem Eisenbahnwaggon.

Wieso das relevant ist? Gerade eröffnet ein Campingplatz in Beilngries im Altmühltal "Bayerns erstes Schäferwagendorf". So wirbt zumindest der Inhaber, tatsächlich finden sich derlei Unterkünfte etwa auch in Franken oder Schwaben. Wohl rechtfertigt die Anzahl in Beilngries - 20 Stück - den Titel einer Neuheit. Es kommen da mehrere Trends zusammen. Camping boomt in Bayern, wie Tourismusdaten zeigen; darunter fällt "Glamping" (glamouröses Camping), wozu die Wagen zählen. Und Individualisierung ist ohnehin Trumpf. Wer braucht da noch Hotels? Wem doch danach ist, könnte einchecken im: "1. Bier- & Wohlfühlhotel" im Bayerischen Wald, mit Biermenü, Bierbottichbad und Bierblockhütte. Oder im weltweit ersten Bratwursthotel in Mittelfranken, mit Wurstthemenzimmern und Metzgereikurs. Es lebe die Individualität!

Definitiv Pionier war der Beilngrieser Campingplatz jedenfalls schon vor Jahren mit der Eröffnung von Bayerns erstem Fasshotel. Die bauchigen Holzhäuschen haben mindestens sechs Quadratmeter, es gibt Schlaffässer, Familienfässer und Luxuskuschelfässer. Also komfortabler als das, was dem antiken Philosophen Diogenes einst reichte. Der war übrigens auch richtig cool und individuell.