16. Dezember 2018, 18:45 Uhr Mitten in Bayern Still und starr ruht's am See









Feedback Die Lindauer Hafenweihnacht ist einer der schönsten Adventsmärkte im Land - aber wehe, sie hat geschlossen Kolumne von Johann Osel Wer im Dezember vor Holzbuden steht und sich an eine Glühweintasse klammert, der tut dies in der Regel umgeben von vielen Menschen. Zum Beispiel bei der Hafenweihnacht in Lindau, die am Sonntag zu Ende ging. Sie gehört zu den schönsten Adventsmärkten Bayerns, das liegt an der Lage: Aufgereiht sind die Buden an der Hafenpromenade, der Postkartenansicht mit Leuchtturm und Bayerischem Löwen, mit See und Bergpanorama. Der Markt selbst ist bunt in Waren und Kulinarik, das Musikprogramm teils wohltuend rockig oder ...