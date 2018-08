21. August 2018, 18:46 Uhr Mitten in Bayern Söder macht's, SPD macht's auch

Die SPD feiert sich gerade für einen Coup, weil sie Markus Söder eine Domain im Internet weggeschnappt hat und nun den Wahlkampf des Ministerpräsidenten einfach umdreht. Genial, finden das die einen. Die anderen eher genial daneben

Kolumne von Lisa Schnell

Markus Söder schlüpfte schon in unzählige Gewänder. Er war ein grünes Monster namens Shrek, Marilyn Monroe, oder zuletzt ganz staatsmännisch Prinzregent Luitpold von Bayern. Nun aber hat er sich ein Büßerhemd übergezogen. Nicht wirklich natürlich, das aus kilikischen Ziegenhaaren bestehende Kratzgewand wäre dann doch eine zu große Zumutung, sondern ganz modern in digitaler Form. Im Netz präsentiert er auf der Seite Soeder-machts.de eine Auswahl seiner Sünden: "32.000 öffentliche Wohnungen an private Investoren verscherbeln" steht da etwa oder "ein verfassungswidriges Polizeigesetz gegen alle Bedenken durchs Parlament peitschen". Ernsthaft?

Natürlich nicht. Selbst der Wandlungsfähigkeit des Markus Söder sind Grenzen gesetzt. Ganz am Ende der Seite lächelt einen ein ganz anderes Gesicht an, man möchte fast meinen, schelmenhaft. Natascha Kohnen, die Spitzenkandidatin der SPD, zeigt da ihr breitestes Grinsen, in dem, wer möchte, auch ein wenig Häme entdecken kann. Zumindest feiern die Genossen im Netz ihren "Wahlkampf-Coup" frenetisch. Wie sie dem Twitter- König Söder die Domain zu seinem Wahlkampfspruch "Söder macht's" weggeschnappt haben - "genial!". Dass sie auf Twitter und Facebook ihre Söder-Fake-Kampagne teilen wie wild - "Chapeau!" Endlich, endlich hat die SPD auch mal einen Treffer gelandet. Jubel von allen Seiten! Oder etwa nicht?

Wie es eben so ist in der SPD: Ruft ein Genosse "Gloria", schreien zwei "gemach, gemach". Und wirklich kann ein gewisser Stilbruch in der Kampagne der SPD kaum geleugnet werden. Schließlich ist es SPD-Spitzenkandidatin Kohnen, die "Anstand" auf ihre Plakate schreibt und seit Monaten mehr Respekt und einen neuen Stil im politischen Umgang fordert. Gerade erst präsentierte sich die SPD hochseriös und kündigte an, keine "Schmutzkampagne" gegen die CSU führen zu wollen. Jetzt nimmt CSU-Generalsekretär Markus Blume den Ball dankbar auf und wirft der SPD genau das vor. Schmutzig, wie er die Aktion findet, ist sie sicher nicht, wirklich lupenrein und frei von Spott aber auch nicht. Und so ist es am Ende wohl Geschmackssache, wie man den "Coup" jetzt findet: genial oder doch genial daneben.