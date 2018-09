4. September 2018, 18:48 Uhr Mitten in Bayern Schwarz-grüne Rechenspiele

Am liebsten würde die CSU ja mit niemandem koalieren müssen - doch danach sieht es nicht aus. Also muss auf kleine Zeichen geachtet werden, wer ganz vielleicht in Frage kommen könnte

Kolumne von Katja Auer

Mit dem Wahlkampf hat die Rechnerei begonnen, wenn auch mit vielen Unbekannten. Die meisten Rechenspiele beginnen mit einem Minus für die CSU, das zumindest so groß ausfällt, dass es den Verlust der absoluten Mehrheit bedeutet. Dann zählen die bisherigen Oppositionsparteien ihre möglichen Stimmen dazu, am liebsten mit einem dicken Plus versehen, und kommen im Idealfall auf eine Zahl, die eine gemeinsame Regierungsmehrheit ergibt.

Am deutlichsten macht das Hubert Aiwanger. Er lässt keinen Zweifel daran, dass seine Freien Wählern mitregieren wollen. Freilich wolle er nicht der Stiefelknecht sein für die CSU, sagte er am Montag am Gillamoos in gewohnt blumigen Worten, vielmehr wolle er der CSU "die Sporen geben". Wie spitz die sind, wenn es so weit kommen sollte, wird dann eine eigene Betrachtung erfordern.

Die FDP, die erst einmal bis fünf rechnen muss, um überhaupt an größere Gleichungen zu denken, steht ebenfalls bereit. Schon deswegen, weil man das Land nicht Markus Söder überlassen wolle. Selbstlos, geradezu. Kommt es aber so, wie es die Umfragen gerade prophezeien, ergeben CSU und FDP keine Regierung.

Mit der SPD rechnet eigentlich niemand, sie selbst wohl am wenigsten, bleiben also die Grünen, deren Prognose die Errechnung einer Mehrheit am einfachsten machte. Aber sie halten sich mit eindeutigen Aussagen zurück (wenngleich der Anspruch deutlich wird), formulieren lieber Bedingungen, umgekehrt lehnen führende CSUler eine Koalition strikt ab. Also muss man wohl auf die kleinen Zeichen achten. Am Gillamoos zum Beispiel, wo ein CSU-Politiker zur Unterhaltung des Grünen-Publikums auftrat. Aufgetreten sein soll, muss es korrekt heißen, da das Gastspiel so kurz war, dass die Reporterin es selbst nicht in Augenschein nehmen konnte. Uwe Brandl ist gesehen worden, der Abensberger CSU-Bürgermeister und Gemeindetagspräsident. Er ist Mitglied der Heislratzn, das ist verbürgt, ebenso dass die Kapelle spielte im Weinzelt. Brandl soll mitgespielt haben, ganz am Anfang, als die Grünen-Prominenz noch fern war. Es wird schon stimmen, fest steht, dass er hernach im CSU-Zelt mit den Ehrengästen am Tisch hockte. Da sag noch einer, schwarz und grün ließe sich nicht vereinbaren.