16. Oktober 2018, 18:37 Uhr Mitten in Bayern Runter von der Bühne, Grüne!

Die Grünen sind ja nach dieser Wahl fast sowas wie Popstars in Bayern. Und so verhalten sie sich auch

Kolumne von Matthias Köpf

Ganz egal, ob die Grünen in Bayern nun neuerdings eine Volkspartei sind oder nicht: Populär sind sie jetzt jedenfalls wie nie zuvor, und die passenden Popstars haben sie auch. Obwohl, vielleicht gäbe der Bundesvorsitzende Robert Habeck statt eines wirklich poppigen Popstars vom Äußeren her vielleicht doch eher eine Art Kuschelrocker ab, und für den bayerischen Spitzenkandidaten Ludwig Hartmann müsste da sowieso noch ein eigenes Genre gefunden werden. Außerdem gibt es bei den Grünen selbstredend auch eine Bundesvorsitzende und eine bayerische Spitzenkandidatin. Aber Annalena Baerbock und Katharina Schulze haben es augenscheinlich ja nicht so sehr mit dem Stagediving.

Habeck und Hartmann schon, siehe Sonntag. Und weil das Stagediving nun einmal klassisches Popstarverhalten ist, müssen sich die beiden jetzt mindestens an Lady Gaga messen lassen, oder wenigstens an Campino von den Toten Hosen. Speziell der Spitzenkandidat hatte vor der Wahl noch Nachholbedarf. Am Parteitag hatten ihn die von den Umfragen euphorisierten Parteigänger schon zum Tanzen bringen wollen. Doch Hartmann hat - bei allem Respekt - öffentlich bisher hauptsächlich seinen Mund bewegt, und die Delegierten hat er damals auch lieber auf nach der Wahl vertröstet. Jetzt sieht es zwar nicht so aus, als ob Hartmann wie einst Moses das Rote Meer teilen könnte, denn Rotes zu zerkleinern bleibt trotz allem eine Domäne der SPD. Und übers Wasser gehen kann vor allem Hubert Aiwanger von den Freien Wählern, der an der Regierung zu allem Überfluss sicherlich weitere Wunder wirken und die Straßenersterschließungsbeiträge abschaffen wird. Dagegen haben Hartmann und die Grünen mit ihrem Wahlerfolg statt der Verhältnisse bisher höchstens sich selber zum Tanzen gebracht.

Ihren jubelnden Parteifreunden in der Muffathalle haben sich Hartmann und Habeck aber immerhin anvertrauen können, sie haben sich von der Bühne herab in deren Hände begeben, und die Begeisterung hat sie getragen. Allerdings sind die beiden zumindest körperlich ja keine echten Schwergewichte. Politisch sind die Mehreren und Schwereren sowieso immer noch bei der CSU. Die aber würde, wenn sie denn könnte, nur allzu gerne endlich irgendwen fallen lassen.