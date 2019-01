14. Januar 2019, 18:43 Uhr Mitten in Bayern Rote Rosa flieht zu schwarzer Madonna

Sozialismus und Revolution sind die Begriffe, die man mit Rosa Luxemburg verbindet. Weniger Altötting. Und doch soll sie dort gewesen sein

Kolumne von Hans Kratzer

Vor 100 Jahren, am 15. Januar 1919, ist in Berlin die Revolutionärin Rosa Luxemburg umgebracht worden. Bei der Nennung ihres Namens denkt man sogleich an Sozialismus und Revolution, aber gewiss nicht an den Marienwallfahrtsort Altötting. Der hat zwar viel Prominenz gesehen, sogar Kaiser und Päpste, aber sozialistische Revolutionäre haben eher einen großen Bogen um den Gnadenort gemacht. Unglaublich wirkt deshalb ein Bericht des Altöttinger Blatts Freie Volksstimme, der fünf Tage nach der Ermordung von Rosa Luxemburg erschienen ist. Demnach hat die Rote Rosa ausgerechnet bei der Schwarzen Madonna Zuflucht gesucht, nachdem die Lage im revolutionären Berlin für sie allzu brenzlig wurde. In der Freien Volksstimme war am 20. Januar 1919 jedenfalls folgender Bericht zu lesen:

"Von allgemeinem Interesse dürfte es sein, dass die berüchtigte, auf so tragische Weise ums Leben gekommene Spartakistenführerin Rosa Luxemburg sich längere Zeit in Altötting aufgehalten hat. Nicht als ob sie zum Wallfahrten gekommen wäre, sondern um sich vor der sie verfolgenden Polizei zu retten, hatte sie sich in einer Fremdenpension an der Neuöttinger Straße einlogiert, unter falschem Namen natürlich. Sie rühmt sich in ihren Briefen, dass sie zu der Zeit, als in ganz Deutschland die Polizei nach ihr fahndete, im ,schwärzesten Winkel', wie sie Altötting geschmackvoll nennt, sich aufgehalten habe."

Leider gibt es außer diesem Zeitungsbericht noch keinen weiteren Beleg für Luxemburgs Reise nach Altötting. Das Blatt beendet seinen Bericht mit einem antirevolutionären zynischen Kommentar: "Dem Arm des irdischen Richters hat sie sich dortmals zu entziehen gewusst, nun hat sie aber doch das Urteil eines Höheren erreicht." Unbeantwortet bleibt, warum es keine weiteren Hinweise gibt und wann Rosa Luxemburg tatsächlich da war. Den aus Altötting stammenden Autor Thomas Grasberger treiben diese Fragen schon lange um. Der mögliche Aufenthalt der Freidenkerin in Altötting bekommt seiner Meinung nach Brisanz durch einen 1905 veröffentlichten Aufsatz, in dem Luxemburg die zeitlose Frage erörtert, wie aus einem "kommunistischen Urchristentum" eine Kirche der Reichen und Mächtigen werden konnte.