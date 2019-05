8. Mai 2019, 18:58 Uhr Mitten in Bayern Mit freundlichen Grüßen

In der Politik existiert das Paradoxon des offenen Briefes. Damit möglichst viele einen scheinbar persönlichen Austausch mitbekommen. Das wird wohl auch das Anliegen von Franz Pschierer sein, der ein paar Fragen an SPD-Chefin Natascha Kohnen schickte

Kolumne von Lisa Schnell

Eigentlich ist ein Brief ja so ziemlich das Privateste, was es gibt. Nicht umsonst existiert das Briefgeheimnis. In der Politik aber wird gern der sogenannte offene Brief verschickt, der ein gewisses Paradoxon darstellt: Da wendet sich Politiker A persönlich an Politiker B. Von diesem persönlichen Austausch aber soll bitte die ganze Welt erfahren. Man könnte auch eine Pressemitteilung schreiben. So ein offener Brief, der eine gewisse Privatheit vorspielt, erzeugt aber oft mehr Aufmerksamkeit.

SPD-Landeschefin Natascha Kohnen etwa sagte schon oft, dass sie die Grenzkontrollen in Bayern nicht gut findet. Jetzt aber schrieb sie deswegen extra einen Brief an Bundesinnenminister Horst Seehofer. Dessen CSU-Parteifreund Franz Pschierer dagegen wollte die Aufmerksamkeit auf etwas anderes lenken und sandte Kohnen einen offenen Brief: Was diese von den Sozialismusthesen des Juso-Chefs Kevin Kühnert hält? Ob sie denn auch BMW kollektivieren möchte? Kohnen hatte sich dazu schon geäußert. Pschierer ist das entweder entgangen, oder er möchte, dass noch mehr von Kohnens Haltung erfahren. Kohnen nämlich verteidigte Kühnert. Ein Juso-Chef dürfe "über die Zusammenhänge von Kapitalismus und sozialer Demokratie frei querdenken", schrieb sie. Nicht lange her, da forderte sie selbst, die digitale Infrastruktur flächendeckend in die öffentliche Hand zu legen - also zu verstaatlichen? Jetzt schrieb sie: Die Rolle eines starken Sozialstaats müsse neu definiert werden. Was Kohnen genau von Kühnerts Forderungen hält, sagte sie nicht. Ein Satz aber fehlte: "Ich teile seine Ansicht nicht."

Ihn fügten meistens auch die an, die Kühnert verteidigen. Am Mittwoch etwa sagte ihn SPD-Fraktionschef Horst Arnold, der nun nicht mehr denkt, wie noch vor einer Weile, Kühnert könnte der nächste Parteichef werden. Schließlich sagte nach der Sozialismusdebatte ausgerechnet der Münchner BMW-Betriebsrat: "Für Arbeitnehmer deutscher Unternehmen ist diese SPD nicht mehr wählbar." Eine SPD-Landeschefin, die zu Kühnert keine inhaltliche Distanz erkennen lässt, scheint für die Münchner Kommunalwahl wenig vorteilhaft zu sein. Pschierer mag Kohnens Antwort interessieren. In der SPD aber wird sie mindestens genauso gespannt erwartet.