Wo ist denn nun die Mitte Europas? Das ist gar nicht so entscheidend, denn dort, wo sie vielleicht bald sein könnte, aber vielleicht doch nicht sein wird, da ist schon richtig was los

Der unterfränkische Ort Gadheim, der berühmteste Noch-nicht-Mittelpunkt Europas, wird im Sommer in der ARD ganz groß rauskommen. Wochenlang wird jeder Sendetag während der Europameisterschaft am Main beginnen, in Unterfranken sind sie schon ganz enthusiasmiert. Aber ehe es um Details der "Morgenmagazin"-Liveübertragungen gehen soll, lohnt womöglich der Blick nach Westerngrund im Spessart.

Nie gehört? Doch, das hat man bestimmt schon gehört, aber wieder vergessen. Westerngrund liegt wie Gadheim in Unterfranken, seit 2013 darf sich der Ort EU-Mittelpunkt nennen. Es gibt ein Gipfelbuch dort, einen Mittelpunktsweg, allerlei Fahnen und ja, gute Presse gab's darüber auch. In letzter Zeit aber, wenn's um den Mittelpunkt geht, reden alle darüber, wohin der Punkt kommen soll, kommen wird, womöglich doch nicht kommt. Aber wo der Punkt gerade ist, in Westerngrund - darüber redet fast niemand.

Muss man sich schon komisch vorkommen. Schon gar, wenn man dieser Tage vom Spessart nach Gadheim blickt und registriert, dass sie dort im Sommer endgültig die ganz große Bühne bekommen werden. Warum? Man habe all' die Berichte ganz großartig gefunden, sagt Uwe Kirchner, der fürs "Morgenmagazin" verantwortliche WDR-Redakteur. Wie da ein 80-Einwohner-Ort auf die Insel blickt, hoffend und bangend, ob der Brexit nun kommt oder nicht. Und wie sie sich dann entschieden haben, die Briten einfach Briten sein zu lassen und kurzerhand einen Gedenkort auf ihren Acker gesetzt haben - den man, sollte der Brexit am Ende doch ausfallen, als Mahnmal für ein geeintes Europa umwidmen könnte. "Was für eine Geschichte", sagt Kirchner.

Und deshalb also sendet die ARD während der Fußball-EM live aus Veitshöchheim, in dessen Gemeindegebiet Gadheim liegt. Und in Westerngrund? Schauen sie währenddessen mit dem Ofenrohr in den Spessart. Es könnte gut sein, dass Westerngrund im Juni 2020 noch immer EU-Mittelpunkt ist. Gesendet aber würde trotzdem zwei Wochen lang aus: Veitshöchheim. So was müsse man leider von langer Hand planen, erklärt der Redakteur Kirchner. Und was sagt Karl-Heinz Maier dazu, der 2. Bürgermeister von Westerngrund? "Das Leben geht weiter." So lässig sind sie in der Mitte Europas.