Es ist der pure Nervenkitzel, an fremden Türen zu läuten, um dann so schnell wie möglich abzuhauen. Ein Streich, der offenbar nie aus der Mode kommt

Das Buch "Dinge, die ein Dorfkind nicht sagt" hat verdienstvollerweise Sätze gesammelt, die nur aus dem Munde junger Städter plausibel klingen - die aber Buben und Mädchen, die im Frankenwald, Rottal oder Oberland aufwachsen, kaum über die Lippen kämen. Demnach würde also die Landjugend nie behaupten: "Gekaufte Marmelade schmeckt traumhaft" oder "Gib mir mal die Aufbauanleitung für die Bierzeltgarnitur". Und ebenso wenig: "Klingelstreich? Ich versteh' den Sinn nicht." Tatsächlich scheint der Klingelstreich, vulgo Klingelputzen, im Kampf gegen Langweile eher ein dörfliches Phänomen zu sein. Polizeimeldungen, die sich damit befassen, stammen selten aus München; vielleicht interessiert es die Leute da nicht so, wenn Lausbuben läuten und kichernd davonlaufen - oder der immerwährend beschäftigte Städter ist eh nie daheim.

So verwundert es nicht, dass die jüngste Meldung über eine Eskalation des Streiches aus Ergoldsbach im Kreis Landshut kommt. Monatelang hat dort eine hartnäckige Klingelstreichbande ein Haus heimgesucht, genauer gesagt: dessen Bewohner. Die Täter kamen stets nach Einbruch der Dunkelheit oder sogar nachts, klingelten, klopften - und flitzten. Am Sonntag aber nahm ein Zeuge die Verfolgung auf, eine alarmierte Streife stellte dann drei Haderlumpen zwischen 16 und 18 Jahren. Es gibt jetzt Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs und Ruhestörung. Wieso just dieses Haus so im Fokus stand, ist unklar.

Die Kultur des Klingelputzens definiert Wikipedia so: "Der Reiz besteht darin, Erwachsene zu ärgern und deren Reaktionen aus sicherem Abstand beobachten zu können. Zusätzlicher Nervenkitzel besteht in der Gefahr, entdeckt zu werden." Insider wissen, dass Opfer oft gezielt ausgewählt werden, um den Thrill der Mutprobe zu steigern. Der Autor dieser Zeilen erinnert sich - Jahrzehnte her, sicherlich verjährt - an einen Klingelstreich bei einem lokal bekannten Bodybuilder. Purer Nervenkitzel, im Fall des Erwischens hätte der sich die gesamte Clique wohl unter die Achseln geklemmt. Es endete glimpflich. Anders als ein Fall neulich, der zeigt, dass der Streich als urbaner Trend nicht taugt und zur Überreaktion führen kann: In Bochum hat ein Mann einem sechsjährigen Klingelstrolch vom Balkon aus mit einer Schrotflinte ins Bein geschossen.