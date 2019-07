8. Juli 2019, 18:29 Uhr Mitten in Bayern Klima-Männer am Norisring

Agentur-Texte sind nur selten von hohem humoristischen Wert. Doch was die Deutsche Presse-Agentur über Markus Söder, Ministerpräsident, und Albert, Fürst von Monaco, zu berichten hat, ist einfach großartig

Kolumne von Olaf Przybilla

Die Deutsche Presseagentur hat kürzlich einen runden Geburtstag gefeiert, da wünscht und sagt man natürlich nur das Allerbeste. Dass man fast Tränen vor Begeisterung lachen möchte bei der Lektüre kurzer Agenturtexte, wäre nun aber schon arg übertrieben - und die Agentur würde so ein Lobpreis wohl ohnehin befremden. Ob die Söder-Kurzmeldung vom vergangenen Sonntag um 16.28 Uhr schnippisch, maliziös, hintergründig oder einfach ganz schlicht nachrichtlich und wertneutral gemeint war - man weiß es nicht. Aber großartig war diese Meldung, so oder so.

Sie umfasst insgesamt sechs vollständige Sätze und beginnt ganz harmlos mit der Nachricht, dass der Ministerpräsident den Fürsten von Monaco aufs Oktoberfest eingeladen habe. Anlass dafür sei ein gemeinsamer Besuch von Fürst Albert und Markus Söder beim "DTM Rennen am Norisring in Nürnberg" gewesen. Das ist, für Nicht-Eingeweihte, ein innerstädtisches Autorennen. Es folgen dann noch zwei Sätze in dieser Meldung. Demnach habe Söder über das Treffen am Autoring das Folgende wissen lassen: "Wir kennen uns seit der Weltklimakonferenz in Kopenhagen vor zehn Jahren. Fürst Albert engagiert sich intensiv im Umwelt- und Klimaschutz - der Austausch dazu ist immer wieder inspirierend."

Was für eine wunderbare Vorstellung. Und was für ein fabelhaftes Skript für Menschen, die ihr Geld damit verdienen, sich Sketche für Satiresendungen ausdenken zu müssen. Zwei Männer stehen an einer Rennstrecke, der eine (Söder) brüllt den anderen (Fürst Albert) an: "Weißt du noch?" Der Angebrüllte deutet auf röhrende Boliden, wartet etwas ab und brüllt zurück: "Was?" Daraufhin der erste: "Damals, Weltklimakonferenz!" Der zweite: "Weltwas??" Der erste: "Kli-ma-kon-fer-enz!!" Der zweite, lächelt beseelt und hebt den Daumen: "Ah, Klima. Super Sache!" Der erste: "Lass uns unbedingt dranbleiben an dem Thema." Der zweite: "Was ranreiben?" Der erste: "Da sagst du was!"

Ach, es gibt so wertvolle Meldungen. Und so gute Orte für den gedanklichen Austausch unter Gleichgesinnten. Wie wär ein Treffen schon im nächsten Jahr auf einem Balkon in Pamplona, unten die Stiere, oben ein rundes Gespräch über die Würde des Tieres: Hey, weißt du noch, damals bei der Tierrechtekonferenz?