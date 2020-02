Wenn das Wort "Maschendrahtzaun" im Zusammenhang mit Streitigkeiten fällt, dann kann dies Grundstein gewaltiger Folgen sein. Wer erinnert sich nicht an die ungewollte Musikkarriere von Regina Zindler 1999? In einer Gerichtsshow im Fernsehen, die seinerzeit noch echte Kläger statt Schauspieler aufbot, hatte sie sich wegen der Gartenbegrenzung gezankt und das Wort so kurios-vogtländisch rezitiert ("Maah-schn-drooaht-zauuun"), dass der Komiker Stefan Raab ein Lied daraus machte. Folge: Nummer eins in den Charts, aber auch Fan-Belagerung am Hause Zindler. Ob es Leute amüsieren würde, wie man im Rottal Maschendrahtzaun ausspricht, weiß man nicht. Was man weiß: Ein solcher Zaun steht in Pfarrkirchen am Anfang einer Posse mit offenem Ausgang, wie die Passauer Neue Presse berichtet.

Ein Weg entlang der Rott nach Mahlgassing am Rande Pfarrkirchens ist beliebt bei Fußgängern und Gassigehern. Doch dann stand er plötzlich da: der Maschendrahtzaun. Der Besitzer eines Wegstücks, das just nicht der Kommune gehört, hatte ihn an einer Engstelle errichtet. Kein Durchgang. Versuche der Stadt, den Streifen zum Wohle der Flaneure zu kaufen, waren zuvor gescheitert. Wenn schon, soll der Mann gesagt haben, wolle er die ganze Fläche von 400 Quadratmetern veräußern. Kurzzeitig aber gab es wieder freie Bahn. Das Landratsamt hatte sich eingeschaltet und die Beseitigung des Zauns verlangt, mangels Zulässigkeit. Und jetzt? Versperren seit Kurzem umgelegte Bäume den Weg. Ein Kniff des Besitzers, Sturmtief Sabine trägt keine Schuld, laut zeitlicher Rekonstruktion.

Nun fragen sich die Spaziergänger, wie es da weitergeht. Ewig bleiben die Bäume ja wohl nicht liegen. Harsche Verbotsschilder, undurchdringbare Jauche auf dem Weg, eine Zahlstelle für Wegzoll? Das wären Optionen; sie sind ausweislich des Zeitungsarchivs in derlei Fällen schon zum Einsatz gekommen. Eine Stammtischgeschichte aus dem Rupertiwinkel erzählt von einer Bäuerin, die Abkürzen über ihre Wiese verhindern wollte - fuchtelnd mit dem Luftgewehr. So weit soll es freilich im Rottal nicht kommen. Der Bürgermeister gibt trotz jüngster Eskalation nicht auf. Er sei weiter im Gespräch mit dem Besitzer. "Und wir haben, so meine ich, ein vernünftiges Paket geschnürt."