Im Gegensatz zum Versprecher ist der Verhörer ein etwas selteneres Phänomen. Weniger lustig ist der Verhörer nicht. Es gibt Radiosender, die haben eigene Rubriken, die sich mit falsch verstandenen Songtexten befassen. Zu den berühmtesten Verhörern gehört sicherlich Agathe Bauer. Nein, das ist nicht der Name der Verhörerin. Sondern der Titel, den sich eine Frau vor einigen Jahren bei ihrem Radiosender gewünscht haben soll. Ob das wirklich genau so war, ist heute nicht mehr zweifelsfrei zu rekonstruieren. Aber es ist eine sehr hübsche Geschichte. Und ein bisschen klingt es ja tatsächlich nach "Agathe Bauer", wenn das Neunzigerjahre-Duo Snap "I've got the power" singt.

Mit dem Verhörer, der aktuell für Heiterkeit sorgt, hat Agathe nichts zu tun. Sondern Aline. So heißt die junge Frau, die der Fernsehsender Pro Sieben gerade als Kandidatin der neuen Staffel der Casting-Sendung Germany's Next Topmodel präsentiert hat, die man in Fachkreisen GNTM abkürzt. Die Kandidatin Aline ist 22 Jahre alt und stammt aus "Nord-Erding", so steht es auf der GNTM-Homepage. Nord-Erding? Wow, denkt man zuerst: Die nehmen es ja geografisch genau bei Pro Sieben, das übrigens in Unterföhring ansässig ist. Pardon, in Ost-Unterföhring, um ebenso genau zu sein. Wer dann aber auf das Video klickt, in dem sich Aline selbst vorstellt, der merkt: Da stimmt was nicht.

In dem Video erzählt die Kandidatin, dass sie vom Land kommt, vom Bauernhof, und sie erzählt, wie ihre Kindheit so gewesen ist in ihrem Heimatort, "bei uns in Oidäding". So sagt es Aline in breitem Bairisch. Hä? Oidäding? Hatte Pro Sieben nicht was von Nord-Erding geschrieben? Man denkt erst, dass man sich selbst verhört hat, man spult also noch mal zurück, hört noch mal rein, aber tatsächlich: Oidäding. Hm. Äding, Erding, das klingt noch ganz ähnlich, aber wo ist das "Nord" abgeblieben? Langsam dämmert einem, dass die Leute bei Pro Sieben die Dinge vielleicht doch nicht so genau nehmen. Sondern, im Gegenteil: nicht genau zuhören. Ein klassischer Verhörer also, Grüße an Agathe Bauer!

Ach ja, wer es jetzt immer noch nicht kapiert hat: Die Model-Kandidatin Aline stammt nicht aus Nord-Erding. Sondern aus Altötting.