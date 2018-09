23. September 2018, 18:52 Uhr Mitten in Bayern Finster, außer in Freilassing

Selbsternannte Seher haben es immer gewusst, der Dritte Weltkrieg kommt. Bald. Verschont werden dann nur Chiemgau und Rupertiwinkel

Kolumne von Matthias Köpf

Hinterher sei man immer gescheiter, heißt es. Deswegen werden es nach dem Dritten Weltkrieg, wenn er denn mal stattgefunden haben wird, allerlei Leute immer schon gewusst haben, dass es der Irlmaier immer schon gewusst hat. Wobei "immer schon" im Moment, also noch vor dem Dritten Weltkrieg, ja noch gar nicht so lange ist. Denn der nachmalige Hellseher Alois Irlmaier hat 1894 in der Nähe von Siegsdorf erstmals das Licht der Welt erblickt, gestorben ist er dann 1959 in Freilassing, also schon nach dem Zweiten Weltkrieg. Und der Dritte hat ja eben noch nicht stattgefunden, obwohl er das eigentlich schon etliche Male hätte tun sollen - jedenfalls laut den bangen Erwartungen von Leuten, die Alois Irlmaiers Weissagungen dahingehend interpretiert haben.

Irlmaier selbst hat ja auch kein festes Datum genannt, nur recht schnell soll es dann wohl gehen. Die dreitägige Finsternis, der allgemeine Sittenverfall und die große Inflation zählen sowieso schon längst zu den Klassikern unter den öffentlichen Angststörungen. Und wer auch solchen Aussichten wie der Krönung eines neuen Königs und dem Wiederaufblühen des Katholizismus nicht allzu viel abgewinnen kann, der mag jetzt fragen, wo denn da das Positive bleibe. Also bitte: Das Positive, es bleibt im Chiemgau und im Rupertiwinkel. Denn der Landstrich zwischen Inn und Salzach bleibt laut Irlmaier wohl von all dem verschont. Außer natürlich vom neuen König und vom Wiederaufblühen des Katholizismus.

Unabhängig von der individuellen Dankbarkeit mancher Ratsuchenden könnte jetzt jedenfalls auch die Stadt Freilassing, die sich vielleicht nicht die Perle des Rupertiwinkels, aber doch dessen Gewerbegebiet nennen darf, ihrem Seher für die Verschonung vom Dritten Weltkrieg ein bisschen dankbar sein. Und so hat der Bürgermeister neulich nicht gezögert, auch den Namen "Alois Irlmaier" auf die Vorschlagsliste für bald benötigte neue Straßennamen zu setzen. Für eine Alois-Irlmaier-Straße spricht außerdem, dass es in der niederbayerischen Gemeinde Hunderdorf schon längst einen "Mühlhiaslweg" gibt. Dagegen spricht aber leider eine uralte Prophezeiung des besagten Mühlhiasl: "Wann sie nach einem wie dem Irlmaier eine Straße benennen - nachher ist nimmer weit hin."