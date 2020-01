Der Fuchs steht ja seit jeher im Verdacht, er habe die Gans gestohlen.

Die üblichen Abgrenzungsfragen etwa zwischen Schadfuchs und Problemfuchs stellen sich da gar nicht, und selbst wenn ihm die Tat nicht nachzuweisen ist oder wenn überhaupt keine Gans fehlt und er sie also auch nicht wieder hergeben kann: Es wird ihn der Jäger holen mit dem Schießgewehr - und holt er ihn im Berchtesgadener Land, so darf der Jäger dafür vom Landratsamt in Bad Reichenhall 10,23 Euro an Abschussprämie beanspruchen. Jedenfalls bis neulich noch, denn unlängst ist im Landratsamt eine Mail von der Bürgerinitiative Pro Fuchs Ostfriesland e.V. eingetroffen. Diese Ostfriesen stehen dem Fuchs offenbar auch im äußersten Südosten Bayerns zur Seite und fordern die Abschaffung der Prämie.

Die Bevölkerung müsse längst nicht mehr per Prämie vor Tollwut geschützt werden, heißt es. In der Tat gilt die Tollwut in Deutschland seit 2008 als erledigt, sodass sich allein damit keine Prämien für kreisweit 466 Fuchsabschüsse im Jagdjahr 2018/19 rechtfertigen lassen. 4767,18 Euro wären da fällig geworden, wenn alle Füchse bei einem der fünf amtlich benannten Schlachthöfe oder Metzger abgegeben worden wären. Jedenfalls will das Landratsamt das mit der Prämie nun prüfen - doch die Jäger führen statt der Tollwut jetzt den Fuchsbandwurm, die Staupe und die Fuchsräude ins Feld. Ferner sparen sie nicht mit Spitzen zum Sitz der Fuchsfreunde. Leider haben sie bisher aber weder die Wattwurm-Schutzgemeinschaft Schneizlreuth noch den Interessenverband Pro Nordseekrabbe Rupertiwinkel gegründet, um den Ostfriesen ihren südwärtsgewandten Aktivismus auf diese Weise heimzuzahlen.

Dass es einem Fuchs manchmal sogar lieber sein muss, vom Jäger mit dem Schießgewehr geholt zu werden, hat sich gerade in Gunzendorf bei Bamberg gezeigt. Dort ist ein Fuchs von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Die herbeigerufenen Polizisten erreichten den Jäger nicht, trauten sich wegen der Zuschauer und möglicher Querschläger aber selber nicht zu schießen und haben das leidende Tier daher offenbar in ein Malervlies gewickelt und vor Publikum ein paar Mal mit dem Streifenwagen überfahren. Jetzt wird ermittelt. Nicht gegen den Fuchs und nicht wegen der Gans.