5. September 2018, 18:50 Uhr Mitten in Bayern FDP dankt für Wahlkampfhilfe

Der 14. Oktober rückt unaufhaltsam näher und die Versuche der CSU, ihre Gegner klein zu halten, bewirken teils das Gegenteil

Kolumne von Johann Osel

Achtung! "Die FDP will, dass schwule Paare auch nach 20 Uhr legal Gras kaufen können." Diesen Satz verbreitet ihr Spitzenkandidat Martin Hagen aktuell auf Facebook. Es ist die Reaktion auf eine Liste, wie sie die CSU ihren Wahlkämpfern anbietet. "10 Gründe gegen" SPD, AfD, Grüne, Freie Wähler und FDP haben die Christsozialen erstellt. Die FDP wolle die Ladenöffnungszeiten freigeben und verharmlose Cannabis, liest man da, sie präsentiere Schülern "offensiv gleichgeschlechtliche Partnerschaften als ,normales' Familienmodell", sie protestiere "mit linksradikalen Krawallmachern" gegen die Polizei. Die Punkte seien einerseits eine gute Zusammenfassung, sagt Hagen, "mit homophoben Anflügen" werde die CSU in der Mitte nicht punkten. Andererseits sei die Liste unkorrekt: Man habe gegen das neue Polizeigesetz demonstriert, nicht gegen die Polizei. Egal, danke für die Gratis-Werbung!

Das zeigt, wie unbändig die CSU gut fünf Wochen vor der Wahl kämpft. Gerade die FDP sähe sie ja gern unter der Fünf-Prozent-Hürde; kommen mit AfD und Liberalen zwei Neue in den Landtag, wird die Regierungsbildung schwieriger. Darauf zielt übrigens Punkt zehn der Liste ab: Wer in Berlin (bei Jamaika) kneife und Verantwortung ablehne, der könne in Bayern nicht regieren. "Jede Stimme für die FDP bedeutet eine Fahrt ins Ungewisse."

Bei diesem Satz denkt mancher wohl auch daran, wofür die FDP steht, etwa in der Asylpolitik. Über Hagen sagen ja Spötter, dass es in Bayern keinen Flüchtling in Ausbildung gibt, mit dem er noch kein Selfie gemacht habe. Auf Platz zwei der Oberbayern-Liste steht Ex-Landeschef Albert Duin. Der sprang jüngst vom Zehner-Turm in den Ammersee, als "Zeichen aktiver Veränderung", schreibt aber auch im rechtskonservativen Magazin Tichys Einblick. Da nennt er die Zuwanderung 2015 eine "Willkommensorgie" und erklärt, wieso der Islam nicht zu Deutschland gehöre. In der FDP ist diese Diskrepanz durchaus Thema. Spricht man Mitglieder darauf an, fluchen einige, andere fühlen sich auf den Designerschlips getreten. Hagen sagt, in der Sache gebe es keinen Dissens. Man sei die "vernünftige Mitte", wolle "nicht Abschottung wie die CSU" und "nicht ein Stück naive, weltfremde Haltung wie bei den Grünen". Daraus ließe sich eine tolle Wahlkämpferhilfe basteln.