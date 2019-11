Familienidylle beim "Mensch ärgere Dich nicht"-Spiel am Küchentisch. Scheinbar. Der kleine Heinz-Rüdiger hat wenig Lust. "Dann würfel' halt ich für dich", meint der Vater und ist wie die Gattin mit kicherndem Ehrgeiz zugange. Es dauert nicht lange, bis Heinz-Rüdiger ausflippt und alle Figuren wegfegt. "Du Rotzlöffel, da wird anständig gspielt, ja wo samma denn", schimpft der Vater und hält eine Watschn für angemessen. Das Spiel werde in den Italien-Urlaub mitgenommen: "Dann wird so lang gespielt, bis du den Ernst von dem Spiel a mal begreifst!" Ende der Siebziger ist der Sketch mit Gerhard Polt und Gisela Schneeberger entstanden, an Aktualität hat er kaum eingebüßt. "Mensch ärgere Dich nicht" - der Imperativ, den der Name vorschreibt, wird selten befolgt. MÄDN, wie Kenner der Spielszene den Klassiker nennen, bedeutet häufig: Eskalation. Politiker debattieren über die Gefahr durch digitale Ballerspiele; das Aggressionspotenzial bei Brettspielen wird völlig verkannt.

Ein Kapitel dazu in der Kriminalstatistik gibt es nicht, es wäre aber stattlich. Immer wieder ist in Polizeiberichten zu lesen, wie Spieleabende mit Zoff oder sogar Handgreiflichkeiten enden. Neulich wieder im unterfränkischen Bad Brückenau: Mit Freunden geriet ein Paar Anfang 30 bei "Mensch ärgere Dich nicht" derart in Streit, dass Gegenstände zu Bruch gingen und die Polizei gerufen werden musste. Die Streife stellte fest, dass alle Beteiligten betrunken waren, was dem Spielfrieden wenig zuträglich sein dürfte. Ähnliche Konfliktherde wie MÄDN bietet nur Monopoly, da sollen schon Ehen zerbrochen sein. Ebenfalls in Unterfranken hat ein Mann mal zeternd die Polizei alarmiert, weil er beim Monopoly verloren hat; das hat ihm dann eine Geldstrafe wegen Missbrauchs des Notrufs beschert.

Die Erfinder der Spiele hatten derlei sicher nicht im Sinn. "Mensch ärgere Dich nicht", eine bayerische Innovation, sollte einst Ruhe schaffen. Vor mehr als 100 Jahren wollte ein Oberpfälzer Kaufmann, in München wohnhaft, damit seine quengeligen Kinder unterhalten - wie es Spiele allgemein leisten sollten. Der Schriftsteller August Strindberg definierte das 1893 so: "Das Brettspiel wird als Blitzableiter im Hause eingeführt, die gefährliche Unterhaltung wird durch das Klappern der Würfel ersetzt." Ach wenn es nur so wäre!