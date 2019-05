28. Mai 2019, 18:50 Uhr Mitten in Bayern Einreiseverbot für Robert Habeck

Die Grünen setzen nach der Europawahl ihren Höhenflug fort, längst läuft die Debatte, wann ein Grüner Kanzler wird. Aber nicht alle finden Grünen-Chef Robert Habeck uneingeschränkt toll. Eine Kreisrätin der Bayernpartei zum Beispiel

Kolumne von Johann Osel

Der Mai ist gekommen, die Balken schlagen aus - und zwar die grünen bei den Wahlergebnissen. Die allgemeine Euphorie in Bayern wirkt so, als hätte die Partei eine Vier vorn dran am Resultat wie die CSU, und nicht nur eine Fast-Zwei. Längst läuft natürlich die Debatte, wann die Grünen endlich den Kanzler stellen: Die sehnsuchtsvollen, mitunter dezidiert schmachtenden Blicke richten sich da auf Robert Habeck. Der treibt bekanntlich nicht nur bei urbanen Mittdreißiger-Kulturmanagerinnen den Puls in bester Backstreet-Boys-Manier in die Höhe; sondern zu Auftritten in Bayern sollen angeblich völlig normale, wenngleich erkennbar entzückte Menschen zuhauf erschienen sein. Vielleicht hatte der Bild-Kolumnist Franz Josef Wagner recht, als er mal über Habeck schrieb: "Ist er der neue Gandhi, der neue Jesus?" Ganz Bayern dürfte derzeit wohl einer neuerlichen Audienz der grünen Lichtgestalt harren.

Nein, nicht ganz Bayern. Nicht der Kreis Weilheim-Schongau, wenn es nach Regina Schropp geht, Vize-Generalsekretärin der Bayernpartei und Kreisrätin. In einem Brief an die Landrätin beantragte sie jetzt ein "Einreiseverbot" für Habeck. Der wird Mitte Juni als Redner zum 100. Geburtstag des Marktes Peißenberg erwartet. Habeck habe sich, so die Kreisrätin, "wiederholt bayernfeindlich geäußert" und gesagt, ihm sei "ein Ägypter aus Kairo lieber als ein Bayer von der Alm". Auch habe er Bayern als undemokratisch bezeichnet. Es sei daher legitim, ihn "an der Landkreisgrenze abzuweisen". Tatsächlich hatte Habeck der früheren CSU-Regierung zur Landtagswahl ihren demokratischen Charakter abgesprochen - sich dann aber entschuldigt.

Und nun? Dass Schropps Antrag scheitert, ist klar. In Habecks Büro geht man von einem Witz aus. Auf dem Facebook-Profil der Lokalpolitikerin aber tobt die Debatte. Viele User sind zurecht irritiert, fragen, ob Schropps Account oder ihr Verstand gehackt wurde; oder ob das gar "a bsoffene Gschicht" sei. Aber es gibt auch Zustimmung wie: "Den Gloiffe brauch ma ned in Bayern." Was Schropp gewiss ist: Aufmerksamkeit. Und das macht die Causa am Ende wohl mehr zum Ausweis von PR-Taktik als von Dämlichkeit. Die Bayernpartei bekam am Sonntag im Freistaat nur 0,9 Prozent, weniger als erhofft. Sie kam irgendwie nie gut ins Gespräch.