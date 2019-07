1. Juli 2019, 18:37 Uhr Mitten in Bayern Drehbuchstoff aus Mespelbrunn

In dem fränksichen Dorf passieren seltsame Dinge, die endlich verfilmt werden sollten

Kolumne von Olaf Przybilla

Sie möchten Ihren Kinofilm in Nürnberg realisieren? Gute Idee, findet die Stadt, dort gebe es "völlig unverbrauchte Locations", eine "hilfsbereite Stadtverwaltung", Flughafen, Containerterminal, eine über der Stadt thronende Kaiserburg, historische Häuserzeilen und sogar unterirdische Felsengänge.

So ist das in Nürnberg, wenn man ehrlich ist, bräucht's da nur noch einen halbbegabten Beleuchter und der Blockbuster ist quasi im Kasten. In Mespelbrunn, 170 Kilometer weiter westlich im Fränkischen gelegen, hatten sie auch schon mal eine Art Nachkriegseventmovie, das "Wirtshaus im Spessart" mit der herzzerreißendenden Liselotte Pulver. Und wer da ins Lästern gerät, sollte sich überlegen, wie viele 2200-Einwohner-Orte in die Filmhistorie eingegangen sind. Eben.

Wer aber schon berühmt ist, der will meistens noch berühmter werden. Und so lässt sich's nur spekulieren, warum Mespelbrunn seit einigen Jahren eine Serie von lokalen Geschichten vorlegt, die jeder minderbegabte Drehbuchschreiber zum Fernsehfilm auspinseln könnte.

Es ging los mit einer Käferplage, 400 Engerlinge pro Quadratmeter zählten sie in Mespelbrunn, geeignet als Splattermovie. Bald danach: "Ein Dorf sucht einen Mörder". Etwas aufdringlich ausstaffiert die Story, aber muss man ja heute: Wegen eines Kapitalverbrechens wird einer aus der Laienspieltruppe "Spessarträuber" per Großfahndung gesucht, der Mann hat sich im Wald versteckt, sogar der Bürgermeister sucht mit seinem Allradwagen. "Tatort"-Stoff. Danach: Das SEK stürmt das Haus eines schlafenden Mannes, Männer mit Nachtsichtgeräten schlagen ihn bewusstlos, arretieren ihn am Boden. Blöd nur: Man steigt beim Falschen ein, der Einsatz war rechtswidrig. Schöner ARD-Fernsehfilm. Danach noch: Bussarde gehen immer wieder auf Jogger los, könnte man gut ins Mespelbrunner Splattermovie einpflegen, samt Engerlingen.

Genutzt hat es nichts, nicht mal ein Vorabendfilm kam dabei heraus. Aber jetzt vielleicht: Der katholische Pfarrer inseriert im Mitteilungsblatt, er sei auch ein sündiger Mensch und bedürfe der Vergebung. Das Main-Echo enthüllt: Der Mann soll ein "Foto von sich und einer Frau, beide leicht bekleidet" in eine Ministranten-Whatsapp-Gruppe gestellt haben. Aus Versehen. Er ist jetzt Ruhestandspfarrer.