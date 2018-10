22. Oktober 2018, 18:48 Uhr Mitten in Bayern Die Stunde der Alten

Kaum geht wieder eine Wahl verloren, melden sie sich zu Wort: Die Altvorderen, die wissen, was in dieser Stunde zu tun ist

Kolumne von Sebastian Beck

Betrachtet man die Weltgeschichte - und hier speziell die bayerische - ganz von oben, so fällt auf, dass es von Generation zu Generation bergab ging. Kaum hatte die Menschheit die Schrift erfunden, meißelten die Alten ihren Grant über die Nachkommen in den Fels. Wahrscheinlich hatten schon in der Steinzeit die arthritischen Häuptlinge am Lagerfeuer über die Jungen abgemotzt, die zu doof waren, um ein Mammut mit dem Pfeil zu treffen. "Der grenzenlose Mutwille der Jugend ist ein Zeichen, dass der Weltuntergang nah bevorsteht", soll der lutherische Philosoph Philipp Melanchthon um das Jahr 1530 herum gesagt haben.

Er behielt Recht: Am 14. Oktober 2018 ging zumindest die Welt der CSU und SPD unter, und zwar maßgeblich deshalb, weil die Erben es vermasselt hatten. Der CSU-Altmeister Alois Glück, 78, meldete sich noch am Wahlabend zu Wort und forderte eine "Rückkehr zu den Wurzeln". Das ist ein Satz, dem auch Sumerer und Phönizier zugestimmt hätten. Der Gedanke wurde vom ehemaligen Münchner SPD-Oberbürgermeister Christian Ude, 70, aufgegriffen, der für seine Partei "grundlegende Konsequenzen" anmahnte und alles auf den "Prüfstand" stellen wollte. Auch hier hätte jemand wie Cicero sicher heftig genickt, wenngleich bei den alten Römern der Prüfstand noch nicht erfunden war. Der CSU-Ehrenvorsitzende Theo Waigel, 79, verlangte inhaltliche, strategische und personelle Konsequenzen, um die CSU wieder auf den Pfad der Tugend zurückzuführen. Hierin dürfte er sich grundsätzlich mit seiner SPD-Kollegin Renate Schmidt, 74, einig sein, die ihrer Partei zur Einsicht in eigene Fehler und einer Veränderung des Verhaltens riet. Und vom früheren Ministerpräsidenten Edmund Stoiber weiß man ohnehin, dass nach ihm nichts Vergleichbares mehr nachkam.

Die bayerischen Grünen fallen im melanchthonschem Sinne derzeit durch ihre Mutwilligkeit auf. Es fehlen in der Partei leider noch die Alten, um sie zurechtzuweisen. Aber Ludwig Hartmann, 40, und Katharina Schulze, 33, werden schließlich auch älter. Schon jetzt steht geschrieben: Ihre politischen Nachfahren werden es irgendwann auch vergeigen. Und dann werden die beiden den Verlierern schon sagen, was sie falsch gemacht haben.