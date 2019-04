24. April 2019, 19:01 Uhr Mitten in Bayern Der Eckige muss ins Runde

Was Kinder von ihren Bauklötzen kennen, erlebt Ministerpräsident Markus Söder gerade in der Politik: Wie die Form nicht in die Schablone passt. Da muss er wohl noch ein bisschen an seinen Kanten feilen

Kolumne von Lisa Schnell

Kinder, die mit Bauklötzen spielen, kennen das Problem: In der Hand ist etwas sehr Eckiges, das scheinbar dafür bestimmte Loch aber ist kreisrund. Markus Söder geht es ähnlich. Er war immer ein Mann mit Ecken und Kanten und es machte ihm nichts aus, wenn er dem einen oder anderen einen Rempler verpasste. Jetzt ist er oben angekommen und steht bei seiner Imageanalyse wie ein Kind vorm Bauklotzkasten: auf der einen Seite der eckige Söder, auf der anderen die Form des mitfühlenden Ministerpräsidenten. Irgendwie muss das eine zum anderen finden.

Von den Tischen hat Söder schon einmal die Ecken entfernt. Es gibt in der Staatskanzlei nur noch abgerundete Exemplare, diesen Freitag wieder einen runden Tisch zur Artenvielfalt. Und auch an den eigenen Kanten schleift Söder emsig. Was nicht so recht passen mag, wird passend gemacht, etwa in der jüngsten Mitteilung aus der Landesleitung. Da lädt die Arbeitnehmer-Union der CSU zum "Maiempfang mit Dr. Markus Söder". Die CSU müsse sich wieder stärker auf ihre soziale Verantwortung konzentrieren, "näher am Menschen" sein. "Das wollen wir wiederbeleben!", heißt es in der Mitteilung. Arbeitnehmer-Vertretung, soziale Verantwortung. Passt. Und dann: "Dafür steht in besonderer Weise unser Parteivorsitzender und Bayerischer Ministerpräsident Dr. Markus Söder". Äh, was?

Für die Nähe zu den Menschen war Söder die längste Zeit eher weniger bekannt, außer natürlich für seine Nähe zu genau einem Menschen: Söder. Sozial? Als Finanzminister hatte er mal eine Charta, in dem das Wort vorkam. Sie sollte verhindern, dass die Mieten in den unter ihm verkauften GBW-Wohnungen nicht horrend steigen. Söder nannte sie sogar "XXL". Als extra-groß bezeichneten die Bewohner dann vor allem ihre Mietsteigerungen. "Vergesst mir die kleinen Leute nicht", mahnte ihn sein Vorgänger Horst Seehofer zum Abschied, ein Mann, der für seine Gemein- und Sturheiten bekannt ist, aber auch als "Herz-Jesu-Sozialist". Noch ist nicht bekannt, dass Söder ein ähnlicher Spitzname zugeschrieben wird und das, obwohl er sich mit Familien- und Pflegegeld doch so bemüht hat. Es sieht ganz so aus, als müsste er noch ein wenig feilen, bis es bei Söder und sozialer Verantwortung heißt: Passt!